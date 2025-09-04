El gerente de los Yankees expulsó después del colapso del bullpen vs. Astros

Getty

El Yankees de Nueva York‘La postemporada Chase recibió otro éxito el martes por la noche en Houston, y sucedió de la manera más vergonzosa posible. Gerente Aaron Boone y relevista Devin Williams ambos se encontraron arrojado del juego Durante una octava entrada desastrosa que volcó un concurso tenso en otro revés contra el Astros.

El colapso en el octavo

Los Yankees entraron en la parte inferior del octavo empatado 4–4, con la esperanza de que su bullpen pudiera mantener la línea contra la incesante ofensiva de Houston. Boone se volvió hacia Williams, una decisión que inmediatamente fracasó. El derecho ha estado bajo el microscopio durante toda la temporada, rebotando entre el trabajo de bajo piso y los intentos fallidos en tareas de alto riesgo.

Esta excursión se desenredó rápidamente. Williams caminó en la carrera de avance después de quedarse atrás en el conteo, su orden una vez más lo traicionó. La frustración se hizo pasar mientras ladraba en el árbitro del plato Jansen Visconti sobre las llamadas de huelga perdidas. En unos momentos, Williams había sido expulsado. «Tenía cuatro [strikes]. ¡Te perdiste cuatro! » Williams dijo mientras salía del montículo.

Boone, ya en la parte superior de las mayores en eyecciones gerenciales, corrió desde el banquillo y desató su propia diatriba. «Usted f– —ing apesta!» Gritó antes de ser arrojado. Marcó su séptima expulsión de la temporada, otra luz baja en lo que se ha convertido en un verano tenso en el Bronx.

Cuando la entrada finalmente terminó, Houston había colgado cuatro carreras en el tablero. Los Yankees, una vez en posición de robar impulso en la serie, siguieron 8–4. El bullpen de los Astros cerró la puerta en el noveno lugar después de permitir 3 carreras, por la noche en el set y empujando a Nueva York más profundamente en la burbuja de playoffs.

El papel de Williams en el centro de atención

El manejo de los Yankees de Williams se ha convertido en una de las tramas secundarias más desconcertantes de la temporada. Después de soplar tres salvamentos en un corto lapso a principios de este verano, el equipo lo trasladó a lugares de baja apalancamiento donde parecía estabilizarse. Estaba publicando mejores tasas de ponches e induciendo un contacto más suave en las tareas de la séptima entrada, un papel que le queda mucho mejor.

Sin embargo, Boone eligió entregarle la octava entrada contra una de las alineaciones más peligrosas de la liga, y el movimiento fracasó. La salida le costó a los Yankees en el marcador y erosionó la confianza entre la base de fanáticos y el gerente. Los fanáticos de los Yankees expresaron su disgusto en voz alta en Daikin Park, abucheando tanto el relevista como en la salida de Boone.

Comprobando asuntos, los Astros aprovecharon cada grieta. Camilo DovalPresionado en el servicio después de la crisis de Williams, entregó el contacto duro de su cuenta, un obstáculoy un tono salvaje. Finalmente grabó la última salida, pero el daño se había hecho.

La pérdida cayó en Nueva York más detrás del Toronto Blue Jays en el Carrera de la División East de AL. Después de volver a contener en agosto, los Yankees ahora corren el riesgo de deshacer semanas de progreso con la gestión descuidada de bullpen y colapsos emocionales.

Para Boone, el escrutinio solo se intensifica. Continúa dirigiendo a las mayores en Ejecciones, pero su comportamiento ardiente ha hecho poco para ocultar decisiones cuestionables con el personal de lanzadores. Los críticos están llamando a esta temporada un referéndum sobre su liderazgoY el colapso del martes solo se sumará al ruido que rodea su seguridad laboral.

Los Yankees tendrán dos juegos más en Houston para estabilizarse, pero el margen de error se está reduciendo. Si este equipo se toma en serio sobre octubre, no puede permitirse seguir tropezando con su propio bullpen y en falso en falso gerencial.

Los fieles del Bronx ya han visto suficientes colapsos, y este, puntuado por dos eyecciones, puede caer como el más feo de todos.