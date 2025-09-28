El gerente de los Cerveceros, Murphy, elige al equipo después de asegurar el número 1

El Cerveceros de Milwaukee Han bloqueado la semilla general superior en la Liga Nacional, asegurando que si avanzan durante la postemporada, octubre atravesará el campo de la familia estadounidense. Incluso con una pérdida de 7-4 ante el Reds de CincinnatiLos Cerveceros todavía se aseguraron gracias a Filises‘Derrota y su ventaja en los desempate de la serie de la temporada.

«Ellos [Reds fans] Empecé a abuchear a este equipo y cosas así, y comencé a reír como: «Es desafortunado que no se den cuenta». Y luego pusieron en el tablero en la sexta entrada que estamos la semilla No. 1 En el béisbol con el mejor récord ”, dijo el gerente de los Brewers, Pat Murphy.

Este logro es Monumental para la franquicia. Los cerveceros no solo lo harán (96-65) Disfrute de la ventaja del campo de origen en la serie de la Serie de División y la Serie de Campeonato de la Liga, pero si llegan a la Serie Mundial, también serán el anfitrión del abridor.

Es el tipo de posición de contendientes de posición, porque Maximiza el apalancamiento: Tu as establece el tono en casa, tu bullpen descansa sin viajes a campo traviesa y tus bateadores se apoyan en dimensiones familiares. Para Milwaukee, es la recompensa por meses de consistencia.

Los Filis cayeron a los gemelos esta noche, por lo que los Cerveceros terminarán con el mejor récord en el béisbol por primera vez desde 1982. Milwaukee ha asegurado la semilla número 1 en la NL y la ventaja del campo local durante la postemporada. – Adam McCalvy (@adammccalvy) 28 de septiembre de 2025

Cómo llegaron aquí

Los cerveceros no se pusieron simplemente en esto semilla superior; Se lo ganaron con largos tramos de dominio durante la campaña 2025. A mediados de temporada, se separaron de un récord de franquicia Racha ganadora de 14 juegos Eso los separó del resto de la división. Esa carrera proporcionó el cojín en el que confiarían durante las últimas semanas, cuando las lesiones y las depresiones comenzaron a ponerse al día.

Incluso durante septiembre, cuando el equipo mostró signos de fatiga, los cerveceros seguía moliendo Basta de victorias para mantener intacto su ventaja. Su rotación transportaba cargas pesadas, su bullpen se mantenía firme en entradas cruciales, y la alineación produjo éxitos oportunos.

Para cuando los Filis se resbalaron MinnesotaLas matemáticas cayeron el camino de Milwaukee. El El resultado fue un clinch Puede que eso no haya llegado de manera deslumbrante, pero que capturó la excelencia constante del equipo.

«No tenemos la experiencia que diría que vamos a ganar, o tal vez incluso el talento que dice que vamos a ganar», dijo Murphy. «Simplemente tenemos un equipo, y ese equipo terminó con el mejor récord en el béisbol … con suerte, seguimos adelante».

El camino por delante

Los cerveceros han logrado el paso uno, pero el Las verdaderas pruebas comienzan en octubre. La Liga Nacional está llena de oponentes peligrososDesde potencias en el este hasta sorprender amenazas de comodín. Tener un campo local es importante, pero no garantiza el éxito. Para cumplir con esta posición, la rotación inicial de Milwaukee debe dominar temprano, y el bullpen tiene que continuar su forma de bloqueo en entradas de alta apalitud.

Igualmente, el delito deberá llevar su parte. Esta lista se ha basado en gran medida en el pitcheo y la defensa, pero la serie de playoffs a menudo depende de los éxitos del embrague con corredores en posición de anotación. Si la alineación de los Cerveceros puede permanecer oportunista y evitar sequías prolongadas, su ventaja de lanzamiento podría llevarlos todo el tiempo.

«No critiques a nuestros muchachos. Tengo mucha confianza en este equipo», dijo Murphy. «Ganamos 96 juegos por una razón. Pero es difícil navegar. Y ahora tenemos una semana libre después de mañana».