El gerente de los Blue Jays engaña a Ohtani para recuperar equipo viejo del cortejo de la FA

Ha pasado tanto tiempo que algunos tal vez no recuerden el Azulejos de Toronto Pensaron que iban a fichar a Shohei Ohtani antes de que finalmente se uniera al equipo. Dodgers de Los Ángeles.

Pero evidentemente John Schneider no lo ha olvidado.

El Azulejos El manager solicitó que le devolvieran el merchandising del equipo que le dieron durante su noviazgo cuando Ohtani era agente libre después de la temporada 2023 de la MLB.

Ohtani, por supuesto, firmó un contrato de 10 años y $700 millones con los Dodgers después de pasar sus primeras seis temporadas con el rival. Ángeles de Los Ángeles. Pero los Dodgers no fueron el único equipo que intentó fichar a Ohtani, ya que Toronto presentó un lanzamiento agresivo.

Ohtani y los Dodgers y los Azulejos se enfrentarán en la Serie Mundial por primera vez. El primer partido es el viernes por la noche en Toronto.

John Schneider: Los Blue Jays le regalaron sombreros y chaquetas a Ohtani, su perro

Quizás no recuerdes que los fanáticos de Toronto rastrearon aviones privados para ver si Ohtani se dirigía al norte de la frontera para firmar con los Azulejos. Quizás hayas olvidado que los Azulejos fueron considerados entre los finalistas para conseguir al entonces dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, quien está a punto de ganar su segundo Jugador Más Valioso de la Liga Nacional este año.

Sin embargo, Schneider aparentemente se aferra a eso, desde entonces y criticó a Ohtani en el día de prensa del jueves. El manager de los Blue Jays reveló que también le dieron gorras y otros productos del equipo al perro de Ohtani, Decoy.

«Espero que haya traído su gorra, la gorra de los Azulejos que nos quitó en nuestra reunión. Espero que finalmente la haya traído de vuelta», dijo irónicamente Schneider, «y la chaqueta de Decoy. Es como, devuélvenos nuestras cosas ya».

Cuando se le preguntó, Ohtani dijo que Schneider podría recuperar el ritmo cuando la serie se traslade a Los Ángeles para el Juego 3 el lunes.

«Está en mi garaje», dijo Ohtani a través de un intérprete, según AP.

Bromas aparte, Schneider brindó algunos detalles sobre la reunión, y la consideración de Ohtani confirmó el progreso que él y la organización estaban logrando, a pesar de que finalmente eligió a los Dodgers.

“Cuando nos reunimos con él, uno se sintió bien y se sintió bien con los comentarios que estaba brindando sobre nuestra organización y las oportunidades aquí”, dijo Schneider. “Pero nunca se sabe realmente lo que siente un jugador en la agencia libre, y hay muchas cosas que tienen que alinearse para ellos personalmente también, así que no puedes realmente pensar en qué pasaría si.

«Creo que las cosas salieron como debían funcionar».

John Schneider: «Un gran jugador» de Ohtani

Los Dodgers se dirigen a Toronto como favoritos. Tienen marca de 9-1 en la postemporada, y Ohtani se ganó el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con un juego para todas las edades en el que conectó tres jonrones y lanzó seis entradas en blanco mientras ponchaba a 10 en la victoria de Los Ángeles por 5-2.

Entonces, aunque Schneider elogió mucho a Ohtani, él y su equipo vendrán a jugar. Toronto viene de una dramática victoria en una serie de siete juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana sobre Marineros de Seattle.

«Es un gran jugador», dijo Schneider sobre Ohtani. «Pero aparte de eso, creo que tenemos un gran equipo y un elenco increíble de personajes y jugadores».