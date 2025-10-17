VIVA – Gobierno Turkestán Oriental en el Exilio (Gobierno de Turkestán Oriental en el Exilio/ETGE) conmemora el 76º aniversario de la invasión y ocupación Porcelana sobre la soberana República del Turquestán Oriental. En su comunicado, ETGE designó el 12 de octubre como Día Nacional de Luto por el pueblo del Turquestán Oriental.

El Turquestán Oriental es un país que fue colonizado por China y luego rebautizado como Xinjiang, que significa «nuevo territorio» o «colonia», un lugar habitado por grupos étnicos. uigur que es predominantemente musulmana.

Según ETGE, un día como hoy de 1949, once días después de la fundación de la República Popular China, las fuerzas comunistas chinas lanzaron un ataque militar contra la República independiente de Turkestán Oriental.

El punto máximo se produjo el 22 de diciembre de 1949, cuando las tropas chinas derrocaron a la República del Turquestán Oriental, marcando el inicio de lo que ETGE describe como una «campaña de colonización, genocidioy una ocupación brutal y prolongada» que continúa hasta el día de hoy.

VIVA Military: Milicia Uigur de Xinjiang, China

En un comunicado de prensa emitido, ETGE condenó las acciones de China como «crímenes de agresión, genocidio y colonialismo» y enfatizó que la invasión y opresión que ocurrieron fueron la causa fundamental de la actual crisis humanitaria en la región.

«Durante los últimos 76 años, millones de nuestro pueblo han sido asesinados, mientras que muchos otros han sido sometidos a detenciones masivas, trabajos forzados, torturas, ejecuciones, esterilizaciones forzadas y la erradicación sistemática de nuestra identidad religiosa, cultural y nacional», dice la declaración.

ETGE destacó que el 12 de octubre no sólo sirve como día de duelo, sino también como día de recuerdo y resistencia, un día para honrar a las víctimas de la ocupación china y para reafirmar la determinación del pueblo del Turkestán Oriental de restaurar independencia nacional.

«Honramos la memoria de todos aquellos que han caído bajo la ocupación china y de todos aquellos que continúan sufriendo persecución y opresión. Este es un día para reafirmar nuestra determinación inquebrantable de restaurar la independencia de nuestra nación y defender la justicia para las víctimas», dice el comunicado.

Reiterando su postura de no reconocer el gobierno de Beijing, ETGE declaró que «el gobierno de Turkestán Oriental en el exilio y el pueblo de Turkestán Oriental, tanto en el país como en el extranjero, nunca reconocerán el gobierno ilegal de China ni aceptarán su ocupación».