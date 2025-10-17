El general Maruli de Kasad entrega 84 nuevos vehículos de servicio para fortalecer las operaciones AD del TNI en toda Indonesia

Jacarta – En un esfuerzo por fortalecer el apoyo para la implementación de tareas de la unidad en el campo, el Jefe de Estado Mayor del Ejército (kasad) TNI generales Maruli Simanjuntak nuevamente distribuidas 84 unidades vehículo oficial nuevo en las filas del ejército indonesio (TNI)TI ASIS). La entrega tuvo lugar en el Cuartel General del Ejército (Sede), Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: Se han modificado los requisitos para convertirse en soldado del TNI AD, ahora la edad máxima es 24 años y la altura mínima es 158 cm.



Los vehículos oficiales entregados fueron de varios tipos, entre ellos 2 unidades de Toyota Hilux, 4 unidades de Toyota Fortuner, 7 unidades de Mitsubishi Pajero, 24 unidades de Toyota Rush, 25 unidades de Toyota Avanza, 2 unidades de ambulancia y 20 unidades de vehículos de transporte de personal con una capacidad de 2,5 toneladas.

En sus declaraciones, el general Maruli reveló que hasta la fecha, el número total de vehículos distribuidos entre las filas del ejército indonesio desde 2024 asciende a 559 unidades. Destacó que este paso era parte de un programa en curso para fortalecer las instalaciones de apoyo de las unidades en toda Indonesia.

Lea también: 65 Pati TNI AD ascendidos de rango, tres oficiales de alto rango se convierten en tenientes generales



«Hoy hemos preparado 84 vehículos que se distribuirán entre las filas. Como siempre digo, nuestro objetivo es distribuir 300 vehículos al año para actividades de autoayuda, pero el año que viene aumentaremos esta cantidad a 400 vehículos», dijo Kasad en una declaración escrita, recibida en Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Lea también: TNI AD muestra el nuevo equipo de defensa ‘Tiger Tank’, aquí está su sofisticación



Según el general Maruli, la distribución de vehículos oficiales no es sólo una distribución de instalaciones, sino que es una forma concreta del compromiso del TNI AD de fortalecer el apoyo logístico y operativo a las unidades sobre el terreno. Con la disponibilidad de nuevos vehículos, se espera que el rendimiento de las unidades pueda aumentar, de modo que las principales tareas del ejército indonesio puedan llevarse a cabo de forma más eficaz y eficiente.

Además de entregar los vehículos, Kasad también expresó su agradecimiento a todos los soldados por su dedicación y arduo trabajo en el desempeño de sus funciones. Destacó la importancia de mantener la salud y agradecer cada don que tiene, tanto en la vida personal como oficial.

«Gracias a todos los miembros por su desempeño hasta ahora. Continúen manteniendo su salud, mantengan su dieta, hagan ejercicio y agradezcan todo lo que tienen ahora, ya sean las instalaciones, la familia o la salud que tienen», concluyó Kasad.