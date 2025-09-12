El general Kopassus dirigió la confiscación de 148.25 hectáreas

Yakarta, Viva – Grupo de trabajo Control Bosque (Grupo de trabajo de PKH) incautaron cientos de hectáreas de tierras mineras en áreas forestales sin un permiso de préstamo para áreas forestales (ippkh) en Norte de Maluku y el sureste de Sulawesi, jueves 11 de septiembre de 2025.

Confiscación e instalación de señales llevadas a cabo en la tierra de dos compañías, a saber, PT Weda Bay Nickel en el centro de Halmahera, North Maluku y Pt Tonia Mitra Sejahtera en Bombana, el sureste de Sulawesi.

No es broma, el proceso de confiscación e instalación fue dirigido directamente por el presidente del grupo de trabajo de PKH, quien también es el Fiscal General Adjunto de Delitos Especiales (Kajampidsus) Febrie Adriansyah Acompañado por el Jefe del Personal General (KASUM) TNI Lieutenant General Richard TampububububububububububububububububububububububububububububububububuNy como Diputado Presidente del PKH I Tarea de Tarea.

La Fuerza de Tarea de Control del Área Forestal (Fuerza de Tarea PKH) Selled Pt Iwip’s Land

El teniente general de Kasum TNI, Richard, enfatizó que el control de las áreas forestales no se llevó a cabo al azar, sino a través de varias etapas. A partir de pedir clasificación, identificación, a comunicación cruzada.

«Todos estos pasos se coordinan con varias partes, incluido el Consejo Forestal Sostenible (DKB), expertos en biólogos, a otras agencias relevantes. El objetivo es que cada proceso va de acuerdo con las reglas, especialmente relacionadas con las licencias de la empresa», dijo.

Además, Kasum Tni dijo que la certeza legal se convirtió en el principio principal. Si la compañía tiene una licencia completa, el proceso de control se ejecutará de acuerdo con el corredor legal.

Por el contrario, si se encuentra una violación, se impondrán sanciones estrictas. «Esperamos que con el control de campo de hoy, se establezca una buena cooperación entre el grupo de trabajo y la compañía, para que se pueda encontrar la solución correcta», dijo Kasum TNI.

Durante la visita, la Fuerza de Tarea de PKH encontró dos compañías que llevaban a cabo tierras mineras en áreas forestales sin permiso

Se demostró que Pt Weda Bay Nickel abrió un área de 148.25 hectáreas sin permiso. La Fuerza de Tarea de PKH estableció el área como un objeto controlado por el Estado e impuso sanciones administrativas finas. El 11 de septiembre de 2025, la Fuerza de Tarea del PKH se hizo cargo oficialmente de la tierra para ser restaurada.

Pt Tonia Mitra Sejahtera también cometió una violación similar con un área de 172.82 hectáreas. La tierra ahora está designada como un objeto controlado por el estado, mientras que la Compañía está sujeta a sanciones de acuerdo con las regulaciones aplicables.

Este paso es parte de los esfuerzos del gobierno y el TNI en la aplicación de la ley, restaurando las áreas forestales y garantizando el uso de recursos naturales de acuerdo con las regulaciones de justicia, sostenibilidad ambiental y bienestar del pueblo indonesio