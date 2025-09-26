El general de brigada Nunung se convierte en Wakabareskrim, una serie de director de investigación penal también reemplazó la policía

Yakarta, Viva – General de Brigadier Nunung Syaifuddin nombrado Jefe de Policía Nacional General Policía Listyo Sigit Prabowo So Wakabareskrim. Esto era conocido por el Jefe de Policía de Telegrama de Telegrama ST/2192/IX/KEP./2025 con fecha del 24 de septiembre de 2025.

División de la Oficina de Información Pública de las Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Policía de Brigadier Trunoyudo wisnu andikoExplicar esta mutación es parte de la dinámica de la organización. El objetivo es refrescar, el desarrollo profesional, al tiempo que fortalece el desempeño de la institución.

«Esta mutación es parte del proceso de desarrollo profesional y fortalece a la organización para responder a los desafíos de la tarea en el futuro. La Policía Nacional siempre se desarrolla de acuerdo con las necesidades de la organización», dijo Trunoyudo, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko

Anteriormente Nunung se desempeñó como director de ciertos crímenes Policía de investigación criminal. Reemplazó al inspector de policía general Asep Edi Suheri, quien ahora se confía en el jefe de policía de Metro Jaya. Trunoyudo enfatizó que la rotación de las posiciones no es solo un refresco, sino también parte de la transformación de la Policía Nacional en los Servicios, Supervisión, para realizar la precisión de la policía.

La posición de Dirtipidter Bareskrim Polri ahora se llena General de brigada Pol Moh. Irhamni, anteriormente Pati Bareskrim, que fue secundado en PPATK. Luego, el Director de la Ley Penal Económica y Especial de la Policía de Investigación Criminal, ahora está lleno de la comisionada de policía Ade Safri Simanjuntak, anteriormente directora de la investigación penal especial de la Policía Metropolitana de Yakarta.

Reemplazó al general de brigada Helfi Assegaf, quien ahora es el jefe de policía regional de Lampung. Luego se llenará el Director de los actos penales generales de la Policía de Investigación Penal Kombes Pol Wira Satya Triputra, anteriormente directora de la investigación penal general de la policía de Yakarta. Reemplazó al general de brigada Djuhandani Rahardjo Puro, quien fue ascendido al jefe de policía regional de South Sulawesi.