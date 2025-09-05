El general de brigada Freddy revela cinco miembros de la información de Hoaks de la acción de demostración de TNI involucradas

Yakarta, Viva – Jefe del Centro de Información Mabes TNIEl general de brigada Tni (Mar) Freddy Ardianzah negó cinco información indicando que los miembros del TNI estaban involucrados en la demostración de anarquistas hace algún tiempo.

«Por lo tanto, en esta ocasión, permítanme tratar de corregir algunas cosas que consideramos que son hoaks«Freddy dijo durante una conferencia de prensa en la sede de TNI, Cilangkap, East Yakarta, el viernes.

Freddy explicó, la primera noticia de Hoaks que se negó fue miembro de la Agencia de Inteligencia Estratégica (BAIS), a saber, las principales SS que fue acusada de ser un participante de acción manifestación En Pejompongan, Central Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Jefe de la sede de TNI General de Brigadier (Mar) Tni Freddy Ardianzah

Freddy explicó, SS solo llevó a cabo sus deberes para encontrar información sobre la demostración.

La segunda noticia de Hoaks, el video viral que muestra a un miembro del Tni Pratu Handika Novaldo fue detenido por la policía por ser acusado de participar en una manifestación en Sumatra del Sur, el domingo 31 de agosto de 2025.

Freddy negó la participación de Handika en la manifestación porque sus soldados fueron arrestados mientras quería encontrar comida y quería comprar gasolina en la estación de servicio cerca de los manifestantes.

Además, Freddy negó la noticia de Hoaks sobre un hombre que afirmó ser miembro del TNI llamado Fajri Buhang en North Sumatra, el lunes 1 de septiembre de 2025.

Según Freddy, los oficiales de policía habían arrestado a Fajri durante la manifestación. Cuando se examinó, Fajri afirmó ser miembro del TNI, pero no pudo mencionar el origen de la tarjeta de identidad del miembro.

«Por lo tanto, es cierto que el hombre no es miembro del TNI sino un civil que trabaja en el campo del transporte», explicó Freddy.

La siguiente noticia de Hoaks vino de Ternate, un manifestante llamado Pascal Mamangkey fue arrestado y acusado de ser miembro del TNI que provocó acciones anarquistas, el lunes 1 de septiembre. Después de ser rastreado, continuó Freddy, Pascal era solo un estudiante de 16 años que afirmó ser miembro del TNI.

Finalmente, la información de Hoaks sobre un manifestante que afirmó que el hijo de un TNI atacó a Mako Brimob Cikeas. Cuando los oficiales trazan, el hombre aparentemente solo afirmó que los miembros del TNI pudieran escapar de escapar del examen de los oficiales.

Freddy continuó, lamentó que la noticia fuera las redes sociales virales y logró formar la opinión pública de que el TNI era el autor intelectual de los disturbios.

Con esta conferencia de prensa, se espera que la comunidad pueda ser educada y ya no consumida por las cinco noticias del engaño. (Hormiga)