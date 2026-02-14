El general de brigada Faizal dijo que 20 personas del KKB dispararon contra el avión de Smart Air.

Jayapura, VIVA – El general de brigada del Grupo de Trabajo de Paz Kaops Cartenz, Faizal Rahmadani, dijo que los resultados de la investigación de la escena del crimen mostraron que el ataque estuvo acompañado de disparos contra el avión. Aire inteligente en el aeropuerto de Karowai realizado por 20 miembros KKB.





¡Sádico! El piloto y el copiloto de Smart Air escaparon, fueron arrestados y luego fusilados por el KKB en la pista.



Según los informes, el KKB salió del alojamiento situado en las afueras del aeropuerto y abrió fuego contra el avión, lo que provocó que los pasajeros y la tripulación salieran corriendo del avión.

«El tiroteo contra el avión de Smart Air con número de vuelo PK-SNR ocurrió cuando el avión estaba a punto de continuar su vuelo a Dekai, Yahukimo Regency, el miércoles 11 de febrero de 2026», dijo el general de brigada Faizal, según informó Entre, Sábado 14 de febrero de 2026.





El KKB vuelve a hacerlo, ahora el conductor del tanque recibió un disparo en Yahukimo



Dijo que los autores del ataque fueron los grupos KKB Kanibal y Red Ant liderados por Elkius Kobak de Yahukimo.

Durante la investigación de la escena del crimen, también se reveló que había 13 puntos de disparo en el fuselaje del avión desafortunado y el equipo también registró 23 numeraciones.





Tras el tiroteo en el avión de Smart Air en Boven Digoel, 39 residentes huyeron



El testigo también reveló que el tiroteo comenzó cuando el avión de Smart Air aterrizó alrededor del miércoles 11 de febrero de 2026 a las 10.30 WIT en el aeropuerto de Koroway Batu y estaba a punto de continuar su vuelo a Dekai.

«El KKB apareció de repente y abrió fuego cuando el piloto del avión de Smart Air estaba arrancando el motor, por lo que los pasajeros y la tripulación bajaron del avión para salvarse», dijo el general de brigada Pol Faizal.

Según él, el KKB persiguió y disparó a los dos miembros de la tripulación hasta que murieron y sus cuerpos ahora están enterrados en sus respectivas ciudades hgtgdfgdtr9.

Los testigos, dijo el general de brigada Faizal, admitieron que no conocían a los perpetradores y que se sospechaba que no eran residentes de Korowai bvhfgg9.

«El grupo de trabajo de paz Cartenz está llevando a cabo acciones policiales contra los perpetradores», dijo.