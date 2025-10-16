El general Agus Subiyanto recibe el máximo galardón militar de Malasia

Kuala Lumpur, VIVA – Comandante del Ejército Nacional de Indonesia (TNI), General TNI Agus Subiyanto recibió el más alto premio honorífico de las Fuerzas Militares de Malasia (ATM), a saber Rango de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (PGAT) Honor.

Lea también: Prabowo pide que la selección de los líderes del TNI ignore la antigüedad: lo que importa son los logros



Este premio fue entregado directamente por el Yang di-Pertuan Agong de Malasia, Sultan Ibrahim, en una ceremonia estatal en Istana Negara, Kuala Lumpur, el miércoles (15/10/2025).

Este premio es una forma de respeto por el liderazgo y la contribución del general Agus Subiyanto al fortalecimiento de la cooperación militar entre Indonesia y Malasia. Aparte de eso, este premio también es un símbolo del compromiso de los dos países para mantener la estabilidad de la seguridad en la región del Sudeste Asiático.

Lea también: Estas 2 Figuras Se Convirtieron En Comandantes Del TNI Sin El ‘Camino’ Del Jefe De Estado Mayor De La Fuerza, Hay Expertos En Inteligencia



En el comunicado oficial de las Fuerzas Militares de Malasia se afirma que este premio no sólo se otorgó a los líderes del TNI, sino también a varios de los más altos oficiales militares de países amigos. Entre ellos:

Jefe del Estado Mayor del ejército camboyano, general Mao Sophan

Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea del TNI, mariscal del TNI Mohamad Tonny Harjono

Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Singapur (RSAF), mayor general Kelvin Fan Sui Siong.

Lea también: Orden del comandante general Agus: los soldados dan a Prabowo una mirada atenta al 80 aniversario del TNI



«Los premios a los líderes militares extranjeros simbolizan las relaciones diplomacia de defensa que continúa fortaleciéndose a través de la cooperación militar regional e internacional», dijo el comunicado oficial de ATM en su sitio web oficial.

Recibir este premio también marca las estrechas relaciones diplomáticas entre Yakarta y Kuala Lumpur en el sector de defensa. La colaboración entre los dos países se lleva a cabo desde hace mucho tiempo, incluyendo capacitación conjunta, patrullas marítimas conjuntas e intercambios de oficiales para fortalecer la interoperabilidad en las zonas fronterizas.