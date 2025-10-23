El GDC Festival of Gaming regresa a San Francisco (Resumen de noticias sobre juegos)

GDC Festival of Gaming le da la bienvenida a la industria global del juego B2B a San Francisco del 9 al 13 de marzo de 2026.

El evento reunirá a creadores de juegos, editores, inversores, fundadores, tecnólogos, creadores de herramientas, especialistas en marketing, educadores y prensa durante una semana completa de aprendizaje, networking y actividades. Construido sobre el legado de la Game Developers Conference original, el debut del GDC Festival of Gaming coincide con la 40.ª edición del evento.

«En una época de grandes cambios, podemos construir muros o puentes y la industria de los juegos siempre ha prosperado uniéndose», dijo Mark DeLoura, director ejecutivo de Innovación y Crecimiento de GDC, en un comunicado. «El GDC Festival of Gaming fortalece esas conexiones, celebrando la creatividad y apoyando a todos los que dan vida a los juegos, desde el boceto en servilleta hasta el lanzamiento global».

El festival de cinco días también contará con actividades nocturnas y ofertas para todos en todos los aspectos de la industria.

En el festival de una semana de duración se incluirán eventos de networking rápido, talleres, programación de contenidos, sesiones individuales con ejecutivos e innovadores, series de oradores, encuentros sociales, conciertos, ceremonias de premiación de juegos y más.

Actualmente la inscripción está abierta en gdconf.com.

CANCELACIONES DE JUEGOS/CIERRES DE ESTUDIOS

Electronic Arts cerrará “Los Sims Móvil” el próximo enero, siete años y más de 50 actualizaciones después del lanzamiento del juego.

«Primero, queremos darte las gracias», dijo el equipo de «Sims Mobile» en un blog publicado en el sitio web de EA el domingo. «Los Sims Móvil y la comunidad de Los Sims en su conjunto están llenos de creatividad, amabilidad e imaginación. Nos habéis sorprendido con vuestras historias, construcciones y Sims. Estamos orgullosos de haber compartido este viaje con vosotros y, como muestra de nuestro agradecimiento, hemos preparado algunas sorpresas a medida que nos adentramos en el capítulo final de TSM».

Antes de que el juego finalice el 20 de enero, EA lanzará una actualización final para “Los Sims Móvil” en los próximos meses. La primera parte de la actualización se lanzó el lunes. Sin embargo, “Los Sims Móvil” fue eliminado de la lista de Apple App Store y Google Play Store el martes, por lo que ya no está disponible para nuevas descargas, sólo para usuarios que ya tienen “Los Sims Móvil” instalado o lo han descargado previamente.

El cierre de «Los Sims Móvil» se produce inmediatamente después de que EA anunciara que pasará de ser una empresa que cotiza en bolsa a una empresa privada. El acuerdo de compravalorado en 55 mil millones de dólares, está en manos de varios inversores, incluidas las firmas de capital privado Silver Lake, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y Affinity Partners de Jared Kushner.

La franquicia de “Los Sims” en su conjunto sigue viva y coleando en EA, con una nueva actualización para “Los Sims 4” lanzada en septiembre y planes en curso para un nuevo juego de “Los Sims” que explorará funciones multijugador en línea.

Vea más noticias sobre juegos de esta semana en el resumen a continuación.

NUEVOS LANZAMIENTOS

“Jurassic World Evolution 3” se lanzó el martes desde Frontier Developments en colaboración con Universal Products & Experiences en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S.

Según la descripción oficial del título, “los jugadores pueden profundizar primero en una franquicia de juegos que trae adorables dinosaurios juveniles y un sistema de reproducción integral, emprender una campaña global épica que abarca múltiples ubicaciones impresionantes en todo el mundo y dar forma a sus parques como nunca antes con poderosas herramientas creativas”.

*

The Sandbox ha presentado “San Junipero”, una nueva experiencia simulada basada en el episodio “Black Mirror” de Netflix del mismo nombre. La experiencia se lanzará el 22 de octubre para jugar en PC y Mac.

Los jugadores se sumergirán en un viaje interactivo en primera persona donde les esperan lugares inolvidables, temas alucinantes de realidad simulada y giros emocionales. Los jugadores también tendrán la oportunidad de conocer a los personajes clave Kelly y Yorkie, interactuar con ellos a través de líneas de tiempo y decidir si están listos para convertirse en residentes permanentes del más allá digital.

EVENTOS

iam8bit celebrará su vigésimo aniversario con una exhibición de arte abierta al público el sábado 8 y domingo 9 de noviembre, ubicada en Studio 8, 614 E 12th St. en Los Ángeles.

Según la compañía de juegos y medios, «En las últimas dos décadas, iam8bit se ha convertido en un creador de tendencias en la intersección de juegos, arte y música, con tres juegos originales publicados, más de 300 álbumes y millones de discos impresos. Para conmemorar este hito, iam8bit está reabriendo las puertas a sus raíces artísticas con una exposición en una galería que celebra tanto su historia de origen como su influencia continua en el panorama del arte y los juegos».

ASOCIACIONES

Sports Interactive se ha asociado con la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) y la Asociación de Jugadoras de NWSL (NWSLPA) para incorporar las ligas en “Football Manager 26”. “FM26” se lanzará el 4 de noviembre.

«Estamos encantados de tener a NWSL y NWSLPA como socios principales de licencia para el debut del fútbol femenino en FM26», dijo Miles Jacobson, director de estudio de Sports Interactive. «A lo largo de nuestro proyecto de varios años para introducir el fútbol femenino, hemos mantenido que queremos hacerlo correctamente. Esto significaba tener a bordo las licencias más grandes del mundo y la NWSL junto con los atletas que le dan vida es sin duda una de ellas. «No puedo esperar a ver las historias que escriben nuestros fanáticos mientras ponen a prueba sus habilidades en la NWSL por primera vez».

Katie Eaton, vicepresidenta de Productos de Consumo de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, añadió: «Asociarse con Football Manager 26 es un momento emocionante para la NWSL y nuestros fanáticos. Incorporar a nuestros clubes y jugadoras a FM es la forma más innovadora en que nuestra liga llega a los fanáticos del fútbol donde están y lleva la NWSL a nuevas audiencias».

Los fanáticos de “FM” tendrán la oportunidad de hacerse cargo de equipos de élite, descubrir nuevos talentos y competir al más alto nivel. Este acuerdo incluirá fotografías oficiales de los jugadores, logotipos y uniformes de los clubes.

BARAJADAS EJECUTIVAS

Tero Virtala ha dimitido como director ejecutivo de la empresa de desarrollo de juegos Remedy. Ocupó el cargo desde 2016 y continuará trabajando para la empresa durante un “período de transición acordado”, según Remedy, mientras buscan un nuevo líder.

Mientras tanto, el cofundador y director de producto de Remedy, Markus Mäki, actuará como director ejecutivo interino.

Estos cambios entrarán en vigor inmediatamente a partir del 22 de octubre.

*

Katelynn Heil se une a Voldex en el puesto recién creado como jefa de gestión de franquicias, reportando al director ejecutivo y fundador Alex Singer.

Heil se centrará en construir y ampliar la propiedad intelectual de Brookhaven en entretenimiento, experiencias en vivo, colaboraciones de marcas y productos de consumo. Ella encabezará la estrategia de desarrollo de franquicias de Voldex colaborando con el equipo de juego de Brookhaven para desarrollar elementos propios, impulsar estrategias de contenido narrativo y de video y establecer un programa de licencia global.

Además, Heil dará forma a la hoja de ruta más amplia de desarrollo de franquicias de Voldex identificando y cultivando futuras oportunidades de franquicia en toda la cartera de la empresa.

Antes de unirse a Voldex, Heil se desempeñó como jefe de marketing de marca y estrategia de franquicia en Moonbug Entertainment.

REMOLQUES

SEGA ha presentado el avance del juego arcade real multijugador “Sonic Rumble”, que se lanzará a nivel mundial el 5 de noviembre.

En “Sonic Rumble”, hasta 32 jugadores compiten entre sí en una combinación de carreras de obstáculos de alto octanaje, desafíos de supervivencia, batallas cooperativas en equipo y enfrentamientos para recolectar anillos dentro de Egg Toy Land del Dr. Eggman. Además, los jugadores pueden seleccionar los personajes favoritos de los fanáticos, cosméticos personalizables y opciones de habilidades estratégicas.

“Sonic Rumble” estará disponible en iOS, Android y Google Play Games en PC y Steam.

Mira el avance de “Sonic Rumble” a continuación.

*

NUEVOS LANZAMIENTOS DE PLATAFORMA

“Assassin’s Creed Shadows” se lanzará en Nintendo Switch 2 el 2 de diciembre e incluirá todas las actualizaciones de contenido introducidas desde el lanzamiento del juego.

La versión de Nintendo Switch 2 permitirá a los jugadores disfrutar del juego desde cualquier lugar y también cuenta con soporte para pantalla táctil. Su paquete de expansión, “Claws of Awaji”, llegará el próximo año.

En el juego, los jugadores se embarcan en un viaje a través de Japón, asumiendo el doble papel de Naoe, un sigiloso asesino shinobi, y Yasuke, un poderoso guerrero samurái. Pueden alternar entre los dos mientras dominan sus estilos de juego complementarios, descubren su destino compartido y marcan el comienzo de una nueva era para Japón.

La edición estándar del juego se puede comprar por $59,99 el día del lanzamiento, ya sea en una edición física con una tarjeta de clave de juego de Nintendo Switch 2 o descargándola desde Nintendo eShop. La Edición Premium, que es sólo digital, cuesta $99,99.

La versión para Nintendo Switch 2 de “Assassin’s Creed Shadows” admitirá la progresión cruzada en todas las plataformas a través de Ubisoft Connect, lo que garantizará que los jugadores puedan continuar su viaje entre plataformas.

“Assassin’s Creed Shadows” está actualmente disponible en Ubisoft+, Xbox Series X|S, PlayStation®5, PlayStation 5 Pro, Amazon Luna, Mac con Apple Silicon a través de Mac App Store, así como para PC con Windows a través de Ubisoft Store, Steam y Epic Games Store.

TECNOLOGÍA

A partir del 23 de octubre, estará disponible un nuevo Amazon Luna reinventado y rediseñado. Luna traerá más de 50 juegos a los miembros Prime sin costo adicional e incluirá GameNight y una colección de más de 25 juegos multijugador locales.

«Sabemos que en el 95% de los hogares Prime hay alguien a quien le encantan los juegos, pero no siempre hay un camino sencillo para que muchos de ellos jueguen», dijo Jeff Gattis, gerente general de Amazon Luna en un comunicado. «Luna está diseñada específicamente para eliminar las barreras históricas a los juegos. No hay necesidad de comprar hardware costoso y dedicado de PC o consola. No se requieren descargas ni instalaciones. Y lo mejor de todo es que el acceso está incluido dentro de la misma membresía Prime que disfrutan más de 200 millones de miembros pagos en la actualidad».

Prime incluye títulos de juegos como “Hogwarts Legacy”, “Indiana Jones and the Great Circle” y “TopSpin 2K25”, junto con un catálogo de éxitos de taquilla, clásicos, juegos independientes y más de lanzamiento reciente.