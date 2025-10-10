El gavial, críticamente agotado, necesita protección continua del río para sobrevivir







Una nueva evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha demostrado que el gavial, un raro reptil parecido al cocodrilo, todavía depende en gran medida de los esfuerzos de conservación para sobrevivir en el salvaje.

El estudio reciente destaca la protección de los ríos que fluyen libremente, de los que depende el gavial para reproducirse, alimentarse y vivir.

El Estatus Verde de la UICN para el gavial (Gavialis gangeticus) lo ha calificado como «Críticamente agotado», lo que significa que todavía está lejos de recuperarse en su área de distribución histórica en India y Nepal. Sin embargo, la especie todavía existe hoy en día gracias al trabajo de conservación realizado en el pasado.

El río Chambal en la India es actualmente el único lugar donde los gaviales se reproducen con éxito en grandes cantidades; miles de ellos viven en casi 500 kilómetros de río protegido. En otros lugares del sistema del río Ganges, los gaviales sólo existen en grupos pequeños y dispersos.

El distintivo gavial no se parece a ningún otro animal que se encuentre hoy en la Tierra: aunque están relacionados con los cocodrilos, difieren en apariencia y comportamiento. Muestran una sociabilidad notable, incluido el cuidado comunitario de las crías en enormes guarderías de cientos y miles de crías. Sin embargo, hoy en día se pueden encontrar guarderías tan grandes en pocos lugares. Sólo la población de Chambal en la India continúa en un nivel funcional autosostenible, compuesta por varios miles de individuos que habitan cerca de 500 kilómetros de río protegido. En la década de 1970, la especie fue disminuyendo hasta la extinción y desde entonces ha permanecido al borde del abismo. Sobrevive en otros lugares sólo en pequeñas poblaciones aisladas esparcidas por la cuenca del Ganges de Nepal e India.

Foto/Phoebe Giffith – Proyecto Gavial del Himalaya

«Los gaviales son un cocodrilo muy extraño, con sus hocicos largos y la estructura bulbosa ‘ghara’ en el extremo de los hocicos de los enormes machos adultos», dice la Dra. Phoebe Griffith, coautora de la evaluación e investigadora del Instituto Leibniz de Ecología de Agua Dulce y Pesca Interior, Alemania, e investigadora de Himalayan Nature, Katmandú.

«Desde una perspectiva ecológica y evolutiva, son bastante únicos. Además, si miramos hacia atrás en la historia del sur de Asia, podemos ver gaviales nadando entre obras de arte de los últimos 5.000 años. Esto demuestra que la especie también es una pieza fundamental del patrimonio cultural, con el que la gente ha compartido ríos durante miles de años. Sólo con el surgimiento de una infraestructura fluvial a gran escala, iniciada en el período colonial y continuando hasta nuestros días, todo empezó a ir mal. para gavial”, dijo Griffith.

Pero los mismos ríos de los que dependen están amenazados. Represas, diques, canales, extracción de agua, extracción de arena y quedar atrapado en redes de pesca son problemas para esta especie. Los gaviales necesitan riberas naturales de los ríos para anidar, y muchas de ellas se están perdiendo o dañando.

El Estado Verde no solo mide qué tan cerca está una especie de la extinción como lo hace la Lista Roja: también muestra qué tan lejos está la especie de su recuperación total y cuánto depende todavía de la conservación. Gavials obtuvo una puntuación alta por su legado de conservación, porque los esfuerzos anteriores claramente ayudaron. Pero también obtuvieron puntuaciones altas en Dependencia de la Conservación, lo que significa que todavía necesitan una fuerte protección y ayuda activa para sobrevivir.

Pic/PJailabdeen A. – Proyecto de Ecología Gharial, MCBT

Los expertos dicen que restaurar ríosproteger áreas clave y trabajar con las comunidades locales son las formas más efectivas de ayudar a los gaviales a recuperarse. La cría en cautiverio y la liberación de gaviales jóvenes en la naturaleza puede ayudar en algunos casos, pero proteger los hábitats naturales es más importante a largo plazo.

El Dr. Griffith dijo que el sistema fluvial Narayani-Gandak en Nepal es un área con un gran potencial de recuperación, pero sólo si se implementan mejores planes de conservación. «Uno de los ejemplos más prometedores es el trabajo de protección de nidos liderado por la comunidad que se lleva a cabo en el río Rapti, donde la población local ayuda a proteger las áreas de anidación», dijo. «Ahora se ven con más frecuencia allí gaviales jóvenes, algo que era muy raro hace apenas diez años».

El coautor Jailabdeen A., director del Proyecto de Ecología de Gavial, dijo: «Identificar las unidades espaciales que continúan habitadas por gaviales y clasificarlas según el número de adultos, el éxito reproductivo y la integridad, protegido los hábitats ribereños es clave para establecer prioridades. Las acciones de conservación deben centrarse estratégicamente en lugares donde tengan el máximo impacto. Y no olvidemos que las comunidades ribereñas deben ser incluidas como actores principales en dichos esfuerzos».





