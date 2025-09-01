El gato se pierde cuando se saquea, uya kuya: si alguien encuentra

VIVA – El incidente de saqueo que ocurrió en casa Vas a El viernes 29 de agosto de 2025, ayer continuó recibiendo atención pública. Uno que no es menos escapar de la atención es 9 gatos pertenecientes a Uya Kuya y su esposa.

Leer también: La carrera política de Uya Kuya Ramal, Hard Gumay: En el centro de atención de la Policía Nacional e incluso el Presidente



Después del saqueo se descubrió que los gatos de Uya Kuya estaban perdidos. Se sabía que dos de ellos fueron salvados por la cantante Sherina. Después con su gato desapareció, Uya Kuya fue visto rehaciendo cargas de fotos de su gato en sus historias de Instagram.

«Los gatos Uya Kuya están perdidos/robados», la carga fue replorada por Uya Kuya.

Leer también: El mensaje de Uya Kuya para la persona que saqueó su casa



No solo eso, Uya Kuya también compartió una foto de su gato llamado Uma que también se perdió debido a saqueos el viernes por la noche.

«Una cosa más me robó ayer. Si alguien encontró ????????», escribió Uya Kuya en sus historias de Instagram.

Leer también: ¡NGenes! Uya Kuya mostró su casa destruida después de ser saqueada por las masas: con suerte …



Anteriormente, Uya Kuya también hizo un video de una disculpa al público después de recibir críticas del público por bailar al final de la sesión anual de MPR hace algún tiempo. Prometió mejorarse a sí mismo.

«Uya Kuya ofrecí una disculpa máxima, sincera de mi corazón que fue la más profunda para todas las personas indonesias para lo que sucedió en los últimos días, por lo que hice tanto intencional o involuntariamente», dijo.

Uya Kuya también reveló que no tenía la intención de hacer que la atmósfera fuera ruidosa. Con este incidente, prometió ser más cuidadoso en el aroma y la actuación. También pidió la oportunidad para que el público fuera aún mejor como miembro del Parlamento Indonesio.

«No existe la más mínima intención de nosotros hacer que esta atmósfera sea ruidosa. Pero mi promesa, desde el fondo de mi corazón, será aún más cuidadoso al comportarse, actuar, en serio representar al pueblo indonesio como miembro del parlamento indonesio. Dame una oportunidad una vez más para mejorar, aún más óptimo que lo que he hecho hasta ahora», dijo.

Sin embargo, después de un tiempo subiendo un video de sus disculpas. Su residencia personal fue visitada por las masas destructivas para saquear las pertenencias personales de Uya Kuya. Mientras tanto, relacionado con su destino como miembro del Consejo, el Partido Nacional del Mandato ha decidido que, junto con Eko, Patrio se está deshabilitando actualmente.