El gato de transacción bancaria de 6.5 millones de congregaciones HKBP, BTN, proporciona ahorros especiales al financiamiento de la propiedad.

Yakarta viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn) Coofics con protestante Batak Christian Huria (HKBP), para aumentar el rendimiento de la transacción bancario compañía. HKBP es conocido como organización iglesia El más grande de Indonesia y el sudeste asiático.

Memorando de entendimiento (MoU) entre los dos se ha firmado para la cooperación para proporcionar servicios bancarios para la gestión y Congregación. Este es un esfuerzo de la empresa para aumentar los fondos de bajo costo e institucional.

En esta colaboración, BTN proporcionará productos de ahorro especiales para congregaciones, soluciones de gestión de fondos de la iglesia a través de Bale Korpera Services, HKBP Congregation Transactions a través de Bale por BTN, soluciones de acceso de financiamiento asequible para la propiedad de la vivienda y otro crédito para la Fundación HKBP Nomensen University Foundation.

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que BTN cooperó con HKBP porque las organizaciones de la iglesia que tenían más de 160 años habían contribuido en gran medida en los campos de educación, salud, servicios sociales, empoderamiento económico comunitario. Esto está en línea con BTN que fomenta la inclusión financiera y el bienestar comunitario.

«BTN se siente muy honorable y orgulloso de poder cooperar con HKBP. Los valores en poder de HKBP como un centro espiritual y un desarrollo humano que impulsa en motocicletas están en línea con el espíritu de BTN, que está comprometido con la inclusión financiera y el bienestar comunitario. Por lo tanto, esta cooperación no es solo la cooperación financiera, sino también la cooperación espiritual, la sociedad y la sociedad citada de su declaración, miércoles, 27 de agosto, 2025.

Oficina de PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (DOC: BTN)

Esta cooperación permite a BTN proporcionar productos y soluciones integrales para HKBP desde el lado de financiación hasta el financiamiento. BTN proporcionará productos de ahorro especiales para la congregación de HKBP para que se convierta en una forma tangible de sinergia entre adoración, ahorros y apoyo para la iglesia.

Soporte para HKBP como organización, a saber, a través de una solución a la gestión de los fondos de la iglesia a través de Bale Korpana, que es una plataforma digital de BTN Corporation con Sign-on. Nixon dijo que Bale Korpana puede ayudar a la Iglesia a transferir fondos, pagos o compras, nómina, a la gestión de liquidez, para que la iglesia pueda administrar sus finanzas de manera transparente, eficiente y profesional.

«Con este servicio, se espera que la congregación de HKBP pueda utilizar un ecosistema financiero digital fácil, seguro y rápido», explicó Nixon.

Además, BTN introdujo los beneficios de Bale Property and Light Credit BTN para ayudar a las necesidades de residencial, educación y bienestar de las congregaciones y sirvientes de la iglesia, con promociones especiales de tasas de interés de acuerdo con la categoría de hipotecas subsidiadas y no subsidiadas.

Además, dijo Nixon, la cooperación con HKBP que puede alcanzar las congregaciones extendidas por todo el mundo muestra las capacidades de BTN para convertirse en un banco transaccional moderno y responder las necesidades de los clientes de hoy.

Director de BTN Nixon LP Napitupulu

«Esperamos que esta cooperación sea el comienzo de una colaboración más amplia y continua entre BTN y HKBP, de modo que se pueda lograr un objetivo común, a saber, mejorar el bienestar de la congregación y el progreso de la nación, de acuerdo con la visión de BTN, que se convertirá en el» socio principal en el empoderamiento financiero de las familias indonesias «, dijo Nixon.

En la misma ocasión, ompui Ephorus (Presidente General) HKBP, PDT. Victor Tinambunan dijo que su partido se sintió agradecido y dio la bienvenida a la cooperación con BTN, que se esperaba que apoyara la mejora del bienestar de la congregación y el desarrollo de HKBP como una gran organización.

«Con la colaboración con BTN, esperamos que los sacerdotes, los administradores y las congregaciones puedan tener una mejor calidad de vida y contribuir más al país», explicó.