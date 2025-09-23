El gasto de contenido alcanzó $ 210B en 2024, dirigido por Comcast, YouTube, Disney

Las 12 compañías de medios y entretenimiento más grandes de la industria establecen otro nuevo récord de gasto de contenido en 2024, pagando alrededor de $ 210 mil millones, un 4% más en el año, según un análisis de Kpmg.

Comcast/NBCUniversal ocupó el puesto número 1 en la clasificación de KPMG de los gastos de contenido de 2024 entre los jugadores más grandes, con un desembolso de $ 37 mil millones (piso con 2023). Eso es seguido de YouTube ($ 32 mil millones), Disney ($ 28), Amazon ($ 20 mil millones) y Netflix ($ 17 mil millones).

De 2020 a 2024, KPMG estima que el gasto de contenido entre la cohorte ha aumentado a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10% (CAGR), impulsada por compañías de medios tradicionales que invierten en sus propios servicios de transmisión directa a consumidor como Disney+, Peacock de NBCU, Warner Bros. Discovery HBO Max y Paramunt+.

Pero según el análisis de KPMG, el negocio aún no ha alcanzado su techo de gasto de contenido. «Si bien algunos argumentan que se ha alcanzado ‘contenido máximo’, creemos que la industria está lejos de la saturación, aunque la realidad es más matizada», dice la firma en el informe, «Money in Motion: el futuro del gasto de contenido y los modelos de negocios en los medios», publicado el martes. «El gasto de contenido no está creciendo de manera uniforme entre formatos y géneros». Por ejemplo, las inversiones en los derechos deportivos han seguido aumentando, mientras que las inversiones en otras áreas como la programación de scriptas y la realidad se han desacelerado.

«No se trata solo de ‘más contenido’ ahora. Estamos viendo una inversión más deliberada», dijo Scott Purdy, líder de la estrategia de medios para KPMG EE. UU. «Los líderes están utilizando sus aprendizajes de los últimos años y el poder creciente de las ideas basadas en datos para priorizar sus apuestas, dar forma a las decisiones creativas y generar mejores retornos».

En particular, el cambio hacia el contenido generado por el usuario y los modelos respaldados por AD y el crecimiento continuo de los servicios de transmisión gratuitos y respaldados por AD (como Plutón TV de Paramount y Tubi de Fox) están a punto de impulsar una mayor expansión de contenido, según el informe. El crecimiento de UGC ha superado a otros segmentos y «probablemente verá una expansión continua, alimentada por un aumento en los dólares publicitarios y una economía creadora robusta», dice el informe de KPMG.

El informe de KPMG también aborda el impacto «en evolución» de la IA. La inteligencia artificial hará que ciertos elementos del proceso de producción probablemente más rápido y más barato con el tiempo, y en el término a corto plazo, «AI aumentará el proceso de producción, en lugar de asumirlo», según la empresa.

«La IA está reescribiendo el libro de jugadas de contenido: creación, personalización, distribución, monetización», dijo Frank Albarella, líder del sector estadounidense de KPMG, medios y telecomunicaciones. «Los líderes de los medios de comunicación experimentan cuidadosamente y estratégicamente con AI hoy están construyendo la ventaja competitiva del mañana».

Para el informe, KPMG compiló datos de fuentes primarias y secundarias entre abril y agosto de 2025. Las estimaciones de gasto de contenido de la empresa se basan en un grupo selecto de «grandes compañías de medios que cotizan en bolsa» con datos financieros que abarcan 2020-24.