El ganador del Super Bowl de los Giants menciona a Dexter Lawrence II

Se supone que es el único miembro del Gigantes de Nueva York Los siete delanteros temen, pero el tackle nariz All-Pro Dexter Lorenzo II está perdiendo el factor miedo, según el gran franquiciado Carl Banks.

El ex apoyador externo que ganó los Super Bowls como miembro clave de los campeonatos de 1986 y 1990. Gigantes Los equipos llamaron a Lawrence con una cruda prueba de la realidad. Banks había visto cómo maltrataban a Lawrence durante la derrota de la Semana 8 por 38-20 ante los Águilas de Filadelfiacon centro de reserva Brett Toth ayudando al ex gigante Saquon Barkley y respaldo corriendo hacia atrás Tanque Bigsby ambos superan las 100 yardas.

hablando en Bleav en GigantesCopresentado por Bob Papa, Banks advirtió a Lawrence que «ya nadie te respeta, nadie».

Banks continuó: «Te están bloqueando con un centro de respaldo de nueve años, no estás marcando la diferencia. El viejo Dexter lo haría».

Si bien reconoció que Lawrence aún podría estar recuperándose del codo dislocado que terminó prematuramente su temporada 2024, Banks también señaló que los suplentes se están desempeñando a un nivel más alto. Específicamente, a los linieros defensivos les gusta la selección de tercera ronda del draft de la NFL de 2025. Darío Alejandrojunto con los veteranos Roy Robertson-Harris y DJ Davidson«Esos muchachos están haciendo jugadas contra los mismos muchachos que te están bloqueando».

Es una acusación condenatoria de la talento de otro mundo Se espera que predique con el ejemplo en un frente supuestamente cargado. Sin embargo, el hecho de que Lawrence comience a verse como un liniero D interior más es la raíz de un problema continuo que los Giants no han podido resolver durante tres temporadas.

Dexter Lawrence II continúa flaqueando

Pocos linieros que juegan por encima del balón han sido tan disruptivos como Lawrence en los últimos años, pero hay una clara falta de explosividad y grandes jugadas por parte del N° 97 esta temporada. Lawrence tiene solo media captura y seis presiones en ocho juegos, mientras que el jugador de 27 años también se ha perdido dos tacleadas, según Referencia de fútbol profesional.

Los números cuentan una historia deprimente. Uno en el que Lawrence no está generando suficiente empuje en la pila, pero no es tan simple como decir que sus oponentes ya no lo respetan.

De hecho, los equipos rivales están elaborando algunos planes elaborados para mantener a Lawrence fuera de balance. Lo más destacado de Brian Baldinger de la red NFL revela que los Eagles le mostraron al hombre en el medio de los Giants diferentes looks.

En la primera jugada, los Eagles atraparon a Lawrence con la guardia izquierda Landon Dickerson (69). Otra jugada muestra al guardia derecho tyler steen (56) supera a Lawrence, lo que le permite a Toth llegar al perímetro nuevamente.

@Gigantes @águilas la semana pasada la acción de juego abrió el juego aéreo; Esta semana, “pin and pull” ayudó a desbloquear el juego terrestre. Este tipo Patullo es bastante bueno. #BaldysBreakdowns

El patrón es claro. La ofensiva de Filadelfia se le escapó a Lawrence, una señal de que los equipos todavía saben lo duro que puede ser en el punto de ataque.

Lo que no está tan claro es por qué los Gigantes han tenido problemas consistentemente en un área clave, incluso cuando Lawrence estaba en su mejor momento.

Los gigantes siguen siendo frágiles en un área clave

No importa lo bueno que haya sido Lawrence, los Giants no han podido detener la racha con él anclando sus líneas defensivas. Como Jordan Raanan de ESPN detallado, Big Blue ocupó el puesto “31 en el NFL permitiendo 5.2 yardas por acarreo antes del domingo. Eso solo empeoró cuando Barkley y los Eagles los atropellaron para 277 yardas terrestres. Barkley promedió 10,7 yardas por acarreo en este concurso. Los Eagles promediaron 8,4 por acarreo. La defensa terrestre, por tercera temporada consecutiva, sigue siendo un problema real para Nueva York. Incluso en segunda y 26 en el último cuarto, los Giants inmediatamente permitieron una carrera de 29 yardas. Es difícil para ellos ganar con esta deficiencia”.

El problema ha persistido, a pesar de los cambios de personal, entrenadores y esquema. El ex coordinador defensivo Don ‘Wink’ Martindale llamó a un sofisticado paquete de cargas que a menudo trataban la carrera como una ocurrencia tardía, pero se suponía que su sucesor Shane Bowen desplegaría algo más tradicional, más pesado y fundamentalmente sólido, pero los Giants todavía no están haciendo bien lo básico.

Lawrence no ha impactado lo suficiente la carrera porque es más un cazamariscales que un verdadero bloqueador de carreras. Tampoco ha contado con el apoyo de otra presencia de élite en las trincheras.

No hay una solución fácil para estos problemas, pero es probable que Lawrence siga siendo el creador de juego que los Giants necesitan.