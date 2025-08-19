El ganador del Oscar Guneet Monga Kapoor lleva a las cineastas de mujeres indias a Tiff

Productor ganador del premio de la academia Guneet Monga Kapoor está llevando su defensa de las mujeres en el cine indio al Festival Internacional de Cine de TorontoDonde un programa respaldado por el gobierno indio exhibirá proyectos con creativas femeninas en roles clave.

La campaña #wifindiaattiff representa una colaboración entre las mujeres en el cine India, el ministerio indio de información y la transmisión Bazar de olasy la National Film Development Corporation of India. Se seleccionarán seis proyectos cinematográficos para el festival de septiembre, cada uno representado por dos miembros del equipo.

Esta es la primera ocasión en que las cineastas indias representan colectivamente la producción cinematográfica diversa del país en TIFF, siguiendo Wif De la India Debut en Cannes en mayo.

El programa apoya los objetivos de política más amplios del primer ministro indio Narendra Modi en torno al empoderamiento femenino, según los organizadores.

El secretario del Ministerio de Información y Radiodifusión, Sanjay Jaju, dijo: “El cine indio es uno de nuestros embajadores culturales más fuertes en un escenario global, y es esencial que el mundo lo vea en toda su diversidad. manera estructurada y sostenible «.

«Esto no es solo una delegación, es una declaración: las mujeres indias en el cine son dueñas del escenario global», agregó Monga Kapoor. «Nuestras historias han estado teniendo un profundo impacto a nivel internacional, año tras año. Estoy orgulloso de traer WIF a TIFF, el campeón de las voces emergentes, como parte de un programa único en su tipo diseñado con el apoyo del Ministerio de Información y Radiodificación, Gobierno de la India».

La delegación se coordinará con la firma de estrategia creativa de EE. UU. Producto de la cultura, que anteriormente trabajó con WIF India en Cannes.

«Nuestra colaboración con Women in Film India para TIFF 2025 es parte de una visión a largo plazo que va más allá de un solo festival: se trata de construir un impulso para destacar a los cineastas indios, expandir oportunidades de distribución y asegurar el reconocimiento global de su trabajo», dijo Archana Misra Jain, CEO de Producto de la Cultura.

La ventana de selección ahora está abierta con un jurado experto de profesionales de la industria que evalúan las presentaciones. Los ganadores serán revelados después del 20 de agosto, con la delegación de Tiff viajando a Toronto en septiembre.

Cada uno de los seis proyectos elegidos enviará a dos representantes, una cineasta femenina más un miembro del equipo adicional, creando una cohorte de 12 personas. El programa cubre la acreditación del festival, los gastos de viaje y el alojamiento para una experiencia de la conferencia de cinco días.

Más allá del acceso básico al festival, los participantes recibirán oportunidades de tutoría y presentaciones a coproductores internacionales, programadores de festivales y representantes de ventas.

«Estamos buscando proyectos cinematográficos apasionados dirigidos por Women of Indian Origin», agregó Monga Kapoor. «Los cineastas seleccionados podrán dar forma a sus proyectos a través de una incubación inmersiva y recibir una exposición sin precedentes a la codiciada programación de TIFF. Este es un paso audaz y necesario hacia una mayor exposición y representación de las mujeres en el cine y la narración de cuentos».

Los equipos elegibles deben incluir al menos una mujer y demostrar experiencia previa en el cine a través del trabajo lanzado en cualquier formato: películas teatrales, cortos, series o contenido de plataforma digital.

Los solicitantes necesitan membresía y registro de WIF India con el portal de olas del gobierno. El paquete de envío requiere múltiples componentes que incluyen materiales de tono, información biográfica, muestras de trabajo y documentación legal.

Los proyectos pueden presentarse en cualquier fase de desarrollo. Aquellos que aún están en preproducción deben proporcionar prueba de registro de guiones con la Asociación de Escritores de pantalla, mientras que las películas completadas requieren autorización del productor.

La iniciativa da la bienvenida a los cineastas que trabajan en los múltiples idiomas e industrias regionales de la India.