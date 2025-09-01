La primera característica de ficción india en ganar el Premio del Gran Jurado del Cine Mundial: Dramatic at Sundance ha presentado su avance oficial. «Sabar Bonda (Peras de cactus) «Escrito y dirigido por Rohan Parashuram Kanawadegolpeará los teatros indios A través de los medios espirituales de Rana Daggubati.

Como lo revelan Variedad, La liberación de la cadena ha asegurado los derechos de distribución de América del Nortecon ventas mundiales manejado por MPM Premium.

Ubicado contra el paisaje accidentado del oeste de la India, la película sigue a Anand, un habitante de la ciudad que trata sobre pérdidas personales y presiones familiares mientras realiza un ritual de luto de 10 días en su pueblo ancestral. Allí, se vuelve a conectar con Balya, un amigo de la infancia que enfrenta expectativas sociales similares. El elenco incluye a Bhushaan Manoj, Suraaj Suman y Jayshri Jagtap.

El proyecto ha asistido al apoyo de la industria cinematográfica india de peso pesado, con los cineastas aclimotados Nagraj Manjule, Nikkhil Advani, Saie Tamhankar Motwane Motwane que viene a bordo de los actuadores ejecutivos.

La producción representa una colaboración internacional, desarrollada bajo el Cinema de Venecia Bienalle College 2022-2023 y la Corporación Nacional de Desarrollo de Filtos del Campamento Marathi de Marathi de la India. Fue presentado en múltiples plataformas globales, incluida la película London Production Finance Market, Film Bazaar Co-Production Market, Venice Gap Financing Market e Goes to Cannes.

La película es producida por Neeraj Churi (Reino Unido), Mohamed Khaki (Canadá), Kaushik Ray (Reino Unido), Naren Chandavarkar (India), Sidharth Meer (India) y Hareesh Reddy Palli (India), WH-PRODOOKER Nehacere Kaul y el actor Jim Sarbh, más el productor asociado Rajesh Parwatkar.

Vikas Urs sirvió como director de fotografía, con la edición de Anadi Athaley y el diseño de sonido de Anirban Borthakur y Naren Chandavarkar. Sachin Lovalekar diseñó disfraces, mientras que Himanshu Kamble manejó la calificación de color.

«‘Sabar Bonda’ es una película tierna pero poderosa, profundamente arraigada en sus personajes mientras habla con algo universal», dijo Daggubati. «Ganar el Premio del Gran Jurado en Sundance es un momento histórico para la película y para el cine indio en general. Con ‘Sabar Bonda’, Rohan ha dado un notable debut».

Para Kanawade, quien proviene de humildes comienzos en un barrio pobre de Mumbai y pasó del diseño de interiores al cine, el viaje ha sido transformador. «Esta película es parte de mí, conformada por las personas y los momentos que me han hecho quien soy», dijo el director. «Desde sus comienzos como idea, hasta ser reconocido en Sundance, y ahora finalmente regresando a casa, el viaje ha sido profundamente satisfactorio».

Spirit Media, fundado por Daggubati en 2005, se especializa en desarrollo y distribución de contenido original, gestión de talentos y servicios creativos de marketing de marca.

«Cactus Pears» se abre en los teatros indios el 19 de septiembre.

Mira el trailer aquí: