El ganador de Sundance ‘Cactus Pears’ obtiene el lanzamiento indio a través de Spirit Media

Rohan Parashuram Kanwade «Peras de cactus«(Sabar Bonda) se dirige a la casa a la India después de hacer historia a principios de este año como la primera característica de ficción india en ganar el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Sundance.

Estrella de «Baahubali» Rana daggubati‘S Spirit Media ha asegurado los derechos de distribución indios para el drama en idioma marathi, que anteriormente Ganador distribuido del Gran Premio de Cannes «Todo lo que imaginamos como Light» en el territorio. La película también tiene Distribución de América del Norte bloqueada con la liberación de la cadena.

Ubicado en contra del paisaje accidentado del oeste de la India, la película sigue a Anand, un habitante de la ciudad que enfrenta la pérdida personal y las presiones familiares mientras realiza un ritual de luto de 10 días en su pueblo ancestral. Allí se vuelve a conectar con Balya, un amigo de la infancia que enfrenta expectativas sociales similares. El elenco incluye a Bhushaan Manoj, Suraaj Suman y Jayshri Jagtap.

La película marcó múltiples hitos en Sundance, de pie como la única característica de la India en la competencia y la primera película en el idioma marathi que se estrenó en el festival. Obtuvo elogios del jurado, que lo llamó «la gran historia de amor moderna» y destacó su «punto de vista auténtico» que «abre la puerta a un lenguaje íntimo que todos entendemos».

Desde Sundance, la película se ha proyectado en más de 25 festivales internacionales, coleccionando honores que incluyen el mejor largometraje y los premios de audiencia en el SXSW London, el Festival Internacional de Cine de San Francisco e IFFLA.

«En Spirit Media, defendemos grandes historias que pueden trascender más allá de los idiomas y las fronteras», dijo Daggubati. «‘Sabar Bonda’ ha llevado el cine indio a nuevas alturas en el escenario global; todo crédito a Rohan por brindarle tanta honestidad y ternura y los productores por apoyar el viaje de esta película».

«Hacer que Spirit Media distribuya ‘Sabar Bonda’ en India se siente increíblemente significativo», agregó Kanawade. «Esta película reinventa una de las experiencias más íntimas de mi vida en una historia sobre amor, aceptación y resiliencia. Lo que más me emociona de esta asociación no es solo el lanzamiento en sí, sino la posibilidad de que represente: la posibilidad de historias indias regionales, auténticas y emocionalmente honestas para encontrar espacio en los teatro aquí».

El cineasta proviene de humildes comienzos, criados en una casa de barrios marginales de una habitación por un padre chofer y una madre de ama de casa. Hizo la transición al cine desde el diseño de interiores, con sus pantalones cortos a nivel mundial antes de desarrollar «Cactus Pears» a través del programa Venice Biennale College Cinema 2022-2023.

La coproducción internacional se desarrolló a través de múltiples plataformas que incluyen el campamento de guiones de NFDC Marathi, el mercado de finanzas de producción de Film London, el mercado de coproducción de cine bazaar, el mercado de financiamiento de Venice Gap y va a Cannes.

Los productores incluyen Neeraj Churi (Reino Unido), Mohamed Khaki (Canadá), Kaushik Ray (Reino Unido), Naren Chandavarkar (India), Sidharth Meer (India) y Hareesh Reddy Palli (India), con los co-praductor Jimim Sarbh y Neha Kaul, y el productor asociado Rajesh Parwatkar.

El equipo creativo presenta la cinematografía Vikas Urs, el editor Anadi Athaley, el colorista Himanshu Kamble, los diseñadores de sonido Anirban Borthakur y Naren Chandavarkar, y Diseño de vestuario Lovalekar.

Spirit Media, fundado por Daggubati en 2005, se especializa en desarrollo y distribución de contenido original, gestión de talentos y servicios creativos de marketing de marcas de su sede de Hyderabad.