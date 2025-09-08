El ganador de Silver Bear ‘The Blue Trail’ se vuelve hit de taquilla, ojos Oscars

Gabriel Mascaro‘s «El sendero azul«Ha tenido una carrera bastante estelar: el ganador del Silver Bear en el Festival de Cine de Berlín de este año, la película continuó acumulando premios en su viaje del festival hasta la temporada de otoño cuando llega a Toronto esta semana.

La película también tiene mucho que celebrar a nivel nacional, habiéndose convertido en el mayor lanzamiento nacional de Arthouse del año en Brasil con 57,000 admisiones el primer fin de semana y acaba de llegar a un punto de referencia de 100,000 esta semana a medida que se expande en todo el país de 71 a 89 ciudades.

Lucky Number maneja las ventas en «The Blue Trail», que ha vendido a 66 territorios hasta ahora. La película llega a Toronto que acaba de aterrizar la distribución canadiense por películas que nos gustan. El presidente de la etiqueta de distribución, Ron Mann, dijo Variedad Están «orgullosos de llevar esta película galardonada al público canadiense», destacando la película como una «poderosa protesta contra el ageismo».

«La trayectoria desde que Berlín ha sido increíble», dijo la productora Rachel Daisy Ellis de Desvia Variedad. «Fue la película más vendida del festival, y desde entonces hemos seguido teniendo muchas ventas, trabajando con distribuidores comprometidos a proyectar la película en los cines».

«The Blue Trail» tiene lugar en un Brasil de futuro cercano donde el gobierno reubica a los ancianos con colonias de viviendas mayores para que las generaciones más jóvenes puedan centrarse completamente en la productividad y el crecimiento. Tereza (Denise Weinberg), cerca de 80, se niega a aceptar su destino, embarcando en un viaje por el Amazonas para realizar un último deseo antes de perder su libertad.

El productor atribuyó parte del éxito de la película a sus mensajes: «Es una película que habla del ageismo y la resiliencia. Es una historia súper importante en un momento en que nuestra población global se está envejeciendo, y todavía creemos que la felicidad y la aventura son reservadas solo para las jóvenes. Tal calidez del público «.

«The Blue Trail» tuvo su estreno brasileño en el prestigioso Festival de Cine de Gramado en agosto, yendo a vender proyecciones de vista previa, incluida una proyección especial para el elenco y la tripulación en la ciudad del norte de Manaus. Ellis destacó la importancia de que una película establezca una alianza tan fuerte entre el norte y el noreste de Brasil, especialmente teniendo en cuenta el enfoque de larga data en el sureste y ciudades como Río de Janeiro y São Paulo. El cine del noreste de Brasil viene con una gran tradición, y sus exportaciones como Mascaro, Kleber Mendonça Filho y Karim Aïnouz se han convertido en prominentes alimentos básicos en prestigiosos festivales como Cannes y Berlín.

«‘The Blue Trail’ construye un puente muy estratégico entre dos regiones, mezclando el cine del norte con el del noreste, Pernambuco y Amazonas», dijo Mascaro a Variedad. «Lo hermoso de esto es darnos cuenta de que hemos hecho una película brasileña, ambientada en el Amazonas, que también habla de lo universal en su enfoque de la libertad, los sueños y los deseos, todos encarnados por un personaje mayor».

Para Ellis, es «súper importante» ver que una película como «The Blue Trail» funciona bien en cuanto a la taquilla porque «demuestra que el cine artatriz brasileño puede llegar a audiencias más grandes y no solo para los cinefiles. Los fanáticos de toda la vida del trabajo de Gabriel van a los cines, sino también nuevas audiencias que se están volviendo con su trabajo a través de la película, lo que creemos que es hermoso».

«Estamos sufriendo un hermoso momento por Cine brasileñoCon películas como ‘I’m Still Here’ y ‘Baby’ actuando tan bien, y las próximas películas como ‘The Secret Agent’ que se interesan al público «, agrega el productor.» También nos conmovió para poder mostrar ‘The Blue Trail’ al presidente Lula, lo más destacado de la trayectoria de la película a medida que reforzó el papel del cine como un elemento vital de la salida cultural de Brazil «.

«Creo que es un año hermoso para el cine brasileño», se hizo eco de Mascaro. «Tuvimos un momento de historia con ‘Estoy aquí’ ganando a Brasil su primer Oscar, un evento muy esperado para nuestro cine nacional. Dentro del mismo año, tuvimos ‘The Blue Trail’ ganando el Silver Bear en Berlín y ‘The Secret Agent’ ganando dos premios en Cannes. Creo que es hermoso saber que no fue un episodio aislado. Estamos viviendo en un momento en el que Brazil es el Brazil. Promoviendo una descentralización de los recursos públicos, permitiendo que otras regiones en el país construyan su propio legado cinematográfico, como Pernambuco «.

Ellis también señaló cómo «The Blue Trail» todavía tiene un fuerte viaje por delante, especialmente porque mira la posible selección como contendiente al Oscar de Brasil, aunque el ganador de Filho «The Secret Agent» es el favorito para conseguir la nominación.

«Somos un candidato fuerte para representar a Brasil en los Oscar, así como posiblemente aterrizando las nominaciones de Goya y los Globos de Oro en los próximos meses», dice ella. «Una vez más, es un momento único para Brasil, que tiene dos películas muy fuertes como posibles contendientes al Oscar. Sería hermoso ver dos películas brasileñas representadas en los Oscar en diferentes categorías».

El productor chileno Giancarlo Nasi de Quijote Films también destacó cómo Mascaro se ha convertido recientemente en miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Películas, llamándolo «uno de los cineastas más influyentes de nuestra generación». «The Blue Trail ‘confirma su posición, un trabajo tan urgente como se mueve, tan relevante para el público como lo es para profesionales y críticos, e indudablemente una de las películas para ver esta temporada de premios».

