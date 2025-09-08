El ganador de Locarno Woo Ming Jin ‘The Fox King’ presenta el primer clip


La última característica del director de Malasia, Woo Ming Jin, «El rey zorro«Ha presentado su primer clip antes de las proyecciones de estreno en el Festival de Cine de Toronto y el Festival Internacional de Cine de Busan.

La coproducción de Malasia-Indonesia, seleccionada para la sección central de Toronto y la ventana de Busan en el cine asiático, marca la segunda colaboración entre Woo y la productora indonesia Yulia Evina Bhara, después de su película ganadora del premio Locarno Fipresci «Stone Turtle» (2022). La película es producida por Kawankawan Media y Greenlight Pictures, junto con Da Huang Pictures y Sunstrong Entertainment.

«The Fox King» sigue a Ali, de 15 años, y su gemelo fraternal Amir, que se comunica de una manera que solo Ali entiende. Cuando su padre se vuelve a casar, los niños son enviados a trabajar en una fábrica de pescado salado dirigida por el conocido familiar Lonny. Mientras navegan por el acoso escolar en la escuela y la llegada de una nueva maestra de inglés, Lara, que despierta sus corazones adolescentes, la tragedia obliga a Ali a enfrentar la pérdida, la lealtad y la transición de la infancia a la edad adulta.

El proyecto tiene un significado personal para Woo, él mismo un gemelo. «En el fondo, se trata de los ritos universales del pasaje que nos dan forma a todos como adolescentes: primer amor, rivalidad entre hermanos, intimidación y dolor», dijo el director. «Muchas películas sobre gemelos caen en clichés: comedias románticas o historias de dobles siniestros. Quería ir más allá de eso, para explorar el vínculo profundo y tácito entre gemelos».

La película está protagonizada por el ícono de la pantalla indonesia Dian Sastrowardoyo Como Lara junto a los actores de Malasia, Idan Aedan y Hadi Putra, quienes asuman su primer papel principal. Sastrowardoyo es conocido por el histórico cine indonesio, incluyendo «¿Qué pasa con el amor?» y la serie de Netflix «Kratek Girl».

«Lara es un personaje tan único, ella es increíblemente fluida, lo que constantemente me empuja a explorar diferentes emociones y expresiones en cada escena», dijo Sastrowardoyo. «Ella siempre está en un estado de disociación, por lo que cada momento exige un enfoque completamente nuevo, como si se estuviera reinventando una y otra vez».

«Esta colaboración es una continuación de nuestra colaboración anterior. Ha sido divertido traer más y más películas de nuestra región del cine del sudeste asiático a un escenario global», dijo el productor Bhara.

Woo, cuyos créditos también incluyen «Monday Morning Glory» y «Tiger Factory», estableció la historia en una era pre-digital para capturar «un retrato de adolescencia más intimidado e íntimo, uno arraigado en la honestidad y la memoria».

El equipo técnico de la película incluye al director de fotografía Kong Pahurak, los editores Carlo Francisco Manatad y Edmund Yeo, y el compositor Phil Chapavich Temnitikul.

Mira el clip aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=e6_otal49ni



Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí