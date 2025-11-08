El ganador de Cannes ‘President’s Cake’ compite por la medalla Gandhi en IFFI

El 56º Festival Internacional de Cine de la India ha revelado las 10 películas que compiten por la Medalla Gandhi ICFT-UNESCO, un honor internacional que reconoce el cine que promueve la paz y el diálogo intercultural.

Instituido en IFFIEn su 46ª edición, el premio se entrega en colaboración con el ICFT (Consejo Internacional para el Cine y la Televisión) de París bajo los auspicios de la UNESCO, y celebra el trabajo que honra la visión de la no violencia y la paz de Mahatma Gandhi.

Encabezando la programación se encuentra el debut como director del cineasta iraquí Hasan Hadi, “The President’s Cake”, que ganó tanto el Premio del Público como la Cámara de Oro en la sección Quincena de Realizadores del Festival de Cine de Cannes de este año. La película, seleccionada como la candidatura de Irak al Oscar de largometraje internacional en la 98ª edición de los Premios de la Academia, sigue a Lamia, de nueve años, en el Irak de los años 90, mientras se apresura a hornear el pastel de cumpleaños del presidente en medio de sanciones alimentarias de la ONU y malestar político.

El drama musical de Lelio”La ola«, que se estrenó en Cannes. Ligeramente inspirada en las protestas feministas chilenas de 2018, la película sigue a la estudiante universitaria Julia mientras navega por una reciente agresión sexual en el contexto de un movimiento floreciente.

Otros contendientes incluyen “Brides” de Nadia Falls, que se estrenó en Sundance y obtuvo una nominación al gran premio del jurado en la categoría de Cine Dramático Mundial. El drama británico-musulmán sobre la mayoría de edad sigue a dos adolescentes que huyen de vidas problemáticas y se enfrentan a la radicalización, la identidad y la pertenencia.

“Safe House” del cineasta noruego Eirik Svensson, que ganó el premio Audience Dragon a la mejor película nórdica en el Festival de Cine de Gotemburgo, describe 15 horas desgarradoras dentro de un hospital de Médicos Sin Fronteras durante la guerra civil de la República Centroafricana de 2013.

El debut del cineasta kosovar Ujkan Hysaj, “Hana”, hace su estreno mundial en IFFI, explorando a un actor que se une a un programa de arte-terapia en un centro de rehabilitación de mujeres en Kosovo, ayudando a los sobrevivientes de la guerra a transformar el dolor en expresión.

El debut como director del actor iraní Ebrahim Amini, “K Poper”, que se proyecta en Tallinn Black Nights, sigue a una adolescente iraní obsesionada con un ídolo del K-pop que sueña con viajar a Seúl a pesar de la negativa de su madre.

“La ilusión de Yakushima”, del autor japonés Kawase Naomi y protagonizada por Vicky Krieps, se estrenó en Locarno con una nominación al Leopardo de Oro. El drama existencial sigue a una coordinadora de trasplantes francesa en Japón que busca a su pareja desaparecida, que se ha convertido en un «Johatsu», una de las miles de desapariciones anuales en Japón.

Completan la selección “Tanvi el grande”, sobre una mujer con autismo que decide cumplir el sueño de su difunto padre de saludar a la bandera en el glaciar Siachen; el drama en urdu de Praveen Morchhale “White Snow”, sobre un joven cineasta cuyo trabajo está prohibido por un líder religioso; y el ganador del premio Toronto Netpac de Jitank Singh Gurjar “Vimukt” (“En busca del cielo”), una película en braj sobre una pareja de ancianos que lleva a su hijo con discapacidad intelectual en peregrinación a Festival Maha Kumbh.

El jurado estará presidido por Ahmed Bedjaoui, director artístico del Festival Internacional de Cine de Argel, junto a Xueyan Hun, vicepresidente de ICFT y director de la Plataforma para la Creatividad y la Innovación; Serge Michel, vicepresidente de UNICA; Tobias Biancone, ex director general del Instituto Internacional del Teatro; y Georges Dupont, director general de ICFT y ex alto funcionario internacional de la UNESCO.