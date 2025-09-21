El ganador de Busan Park Ri-Woong ‘Gilddong’ tiene como objetivo ser el ‘Gladiador’ de Corea

Recién salido de su triple victoria en el Festival Internacional de Cine de Busandirector Park Ri-woong está estableciendo su mira en un lienzo mucho más grande con «Gilddong«, Una épica sobre un líder rebelde que usa la primera novela de Hangul de Corea para reunir a la gente contra la monarquía.

El proyecto, siendo lanzado en este año Mercado de proyectos asiáticosRepresenta una escala significativa para Park, cuyo drama íntimo «The Land of Morning Calm» barrió a Biff 2024 con el Premio New Currents, KB New Current Audience Award y NetPac Award.

Ubicado en el período de mediados de Joseon, «Gilddong» sigue a Hong Gildong mientras lidera el Hwalbindang en una redada en el Jochang, una instalación de almacenamiento donde se recogen homenajes para Ming China. Arrojado a la crisis, el rey Gwanghae convoca a Heo Gyun en base a pistas que quedan y le cuestiona sobre la identidad de Hong Gildong. Heo Gyun revela que Hong es un sobreviviente de los perseguidos injustamente durante la persecución política de Gyechuk y advierte que está difundiendo el libro de Hong Gildong-Jeon para reunir a la gente, derrocar al rey y establecer una nueva nación llamada Yuldoguk. La corte real intenta capturar el Hwalbindang, pero en su lugar cae en su trampa, ya que Hong Gildong intensifica la presión sobre Gwanghae en lo que la sinopsis llama «la persecución final entre aquellos que ejercen el poder con fines de lucro y revolucionarios que gritan por justicia».

«Desde el principio, pregunté: ¿qué pasa si volviamos a las ‘noticias falsas’ en el régimen?» Park le dice a Variety. «¿Qué pasa si la difusión del libro contribuyó a la caída de una dinastía, incluso si era ficción? Aunque llena de mentiras, la historia se convierte en una chispa de verdad».

El director ve el proyecto como una evolución natural de su trabajo anterior, que ha combinado constantemente elementos de género con el realismo. «En el fondo, esta es una historia de aquellos sin maestros en una sociedad que funcionaba como la esclavitud», explica. «El miedo al poder en la era de Joseon se repite en nuestro tiempo».

Park se siente particularmente atraído por la división lingüística única de Joseon Society, donde los gobernantes usaron caracteres tradicionales chinos, mientras que la gente común usaba Hangul. «Hong Gildong-Jeon fue la primera novela de Hangul, destinada a leer la gente», señala. «En muchos sentidos, era un cuento de superhéroes temprano, donde una figura extraordinaria se burlaba de reyes y élites».

En lugar de modernizar la configuración del período, Park apunta a la autenticidad histórica. «No tengo ganas de modernizar el escenario. Para mí, esa fidelidad es la elección más ‘moderna'», dice, citando «Zero Dark Thirty» y «Bloody Sunday» como modelos para llevar rigor de estilo documental a material histórico.

El nombre del personaje «Gilddong» combina dos nombres: Seogil, el hijo de un aristócrata nacido en concubina, y Gaeddong, un esclavo. En Joseon Society, ambos enfrentaron una opresión sistemática: la clase Seoja fue prohibida de las posiciones del gobierno, mientras que los esclavos, que comprendían hasta el 60% de la población, estaban obligados a la vida junto con sus hijos.

El productor Ahn Byungrae, quien ha trabajado con Park en dos características anteriores de bajo presupuesto, confía en la ampliación. «Lo que sentí al producir las películas del director Park Ri-Woong es que sus historias tienen un amplio atractivo comercial arraigado en la visión artística», dice Ahn.

Sin embargo, el ambicioso alcance presenta desafíos prácticos. «Los entornos naturales adecuados para filmar batallas históricas a gran escala ya no existen en Corea», explica Ahn. «Por lo tanto, estamos buscando ubicaciones en el extranjero con entornos similares donde podemos disparar mientras ahorramos con el presupuesto».

El productor está dirigido a la inversión local e internacional, con planes para explorar ubicaciones y encontrar socios de producción especializados en acciones de época. Dados los temas revolucionarios y la base de la historia en la historia asiática compartida, Ahn se está involucrando con distribuidores y plataformas de transmisión en toda la región.

«Me gustaría hacer esta película ‘Gladiator’ o ‘Mad Max'», declara Ahn, señalando el momento oportuno en medio de un creciente interés mundial en los cuentos clásicos coreanos.

Para Park, cuyo trabajo anterior «The Girl on a Bulldozer» también se ocupó de temas de resistencia, el proyecto representa tanto la continuidad como la expansión. «El reconocimiento abrió mejores oportunidades para mi trabajo», dice sobre su éxito de Biff, al tiempo que enfatiza que «Gilddong» mantiene su enfoque en «historias de personas comunes».

El director cree que la exploración de la película de cómo las narraciones ficticias pueden inspirar un cambio real resonará universalmente. «El entrelazamiento de la narración de historias y la emoción colectiva, espero, resuene universalmente», dice, comparando el enfoque de «Shakespeare in Love» al permitir que el público experimente el dramático proceso de creación artística.