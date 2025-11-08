El ganador de Berlín, ‘The Blue Trail’, inaugurará el IFFI de la India

Gabriel Mascaró”El sendero azul”, que ganó el Gran Premio del Jurado en la Berlinale 2025, inaugurará el 56º Festival Internacional de Cine de la India en Goa.

El largometraje brasileño sigue a una mujer de 75 años cuyo viaje por el Amazonas se convierte en un manifiesto sobre la libertad y la dignidad.

El festival cerrará con “” de Ratchapoom BoonbunchachokeUn fantasma útil”, ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.

IFFI 2025 recibió un récord de 2.314 presentaciones de 127 países. El programa incluye 13 estrenos mundiales, cuatro estrenos internacionales y 46 estrenos asiáticos, presentando más de 240 películas de 81 países.

El festival proyectará 160 títulos internacionales, incluidas más de 80 películas premiadas y 21 obras oficiales nominadas al Oscar. Los principales títulos en cartelera incluyen “Fue sólo un accidente” (Palma de Oro, Cannes), “Padre Madre Hermana Hermano” (León de Oro, Venecia), “Dreams (sex Love)” (Oso de Oro, Berlín), “Sirât” (Gran Premio del Jurado, Cannes) y “El Mensaje” (Oso de Plata, Premio del Jurado, Berlín).

Japón ocupa un lugar central como país de interés, con seis títulos seleccionados que abarcan dramas íntimos, thrillers psicológicos ganadores de festivales, narrativas queer y obras experimentales que muestran tanto a cineastas emergentes como a autores consagrados. España figurará como país asociado, con Australia en el centro de atención.

El segmento de estrenos de gala presentará 18 títulos, incluidos 13 estrenos mundiales, dos estrenos en Asia, un estreno en India y dos proyecciones especiales.

La sección Indian Panorama contará con 25 largometrajes, 20 largometrajes y cinco óperas primas. “Amaran” en idioma tamil de Rajkumar Periyasamy abrirá la sección de largometrajes de Indian Panorama, mientras que “Kakori” lanzará la sección sin largometrajes.

Más de 50 películas dirigidas por mujeres se proyectarán en toda la sección internacional, con más de 50 obras de cineastas debutantes que reflejan el compromiso del festival con las voces emergentes. Un nuevo premio al Mejor Director Debutante de Largometraje Indio conlleva un premio en efectivo de 500.000 INR (6.000 dólares). El premio a la Mejor Serie Web, seleccionado entre 30 presentaciones, ofrece 1 millón de INR (12.000 dólares) para compartir entre creadores y productores.

Iffi 2025 honrará el centro de cineastas indios legendarios, incluidos Gurru Dutt, Raj Khosla, Ritwik Ghuatak, P. bhanathi, Bhupen Hazarika y salil chowdury con proyecciones de sus obras maestras.

Las 21 clases magistrales y paneles del festival contarán con Vidhu Vinod Chopra, Anupam Kher, Christopher Charles Corbould, Bobby Deol, Aamir KhanRavi Varman, Kushboo Sundar, Suhasini Maniratnam, Pete Draper y Sreekar Prasad. Las sesiones cubrirán la edición, la actuación en la era digital, la sostenibilidad, la inteligencia artificial y las tecnologías VFX.

La 19.ª edición del mercado concurrente Waves Film Bazaar presentará más de 300 proyectos cinematográficos a través de su Screenwriters Lab, Market Screenings, Viewing Room Library y Co-Production Market. El Mercado de Coproducción contará con 22 largometrajes y cinco documentales que competirán por 20.000 dólares en subvenciones en efectivo. La sección Waves Film Bazaar Recommends de este año presenta 22 películas que representan 14 idiomas y cuatro países.

El programa Creative Minds of Tomorrow recibió 799 inscripciones este año, con 124 participantes seleccionados en 13 oficios cinematográficos, incluidas tres nuevas disciplinas. El programa incluye un desafío cinematográfico de 48 horas en colaboración con ShortsTV.

Las películas y eventos se presentarán en cinco lugares principales de Goa: Inox Panjim, Maquinez Palace, Inox Porvorim, Z-Square Samrat Ashok y Ravindra Bhavan Madgaon. Las proyecciones al aire libre se llevarán a cabo en Miramar Beach, Ravindra Bhavan Fatorda y Anjuna Beach. Todos los espacios están equipados con medidas de accesibilidad que incluyen audiodescripción, interpretación en lengua de signos y doblaje multilingüe.

El festival presentará 15 segmentos competitivos y seleccionados, que incluyen Competencia Internacional, Mejor Película Prima de un Director, Medalla Gandhi de ICFT-UNESCO y secciones especiales como Macabre Dreams, Docu-Montage, Experimental Films, UNICEF y Restored Classics.

Fundado en 1952, el Festival Internacional de Cine de la India está organizado por el Ministerio de Información y Radiodifusión y el Gobierno de Goa. La Corporación Nacional de Desarrollo Cinematográfico, fundada en 1975, gestiona el Waves Film Bazaar, que conecta a los creadores indios con los mercados globales.

«IFFI 2025 marca un capítulo importante ya que abraza la inclusión y la diversidad, mostrando voces de todos los rincones del mundo y destacando al mismo tiempo el rico tapiz del cine regional indio», dijo Ashwini Vaishnaw, Ministro de Información y Radiodifusión de la India. «Al presentar programas centrados en cineastas emergentes y narraciones digitales, IFFI está fomentando plataformas que defienden nuevos talentos y celebran la evolución del cine en la era digital».

L. Murugan, Ministro de Estado de Información y Radiodifusión, añadió: «Esta edición representa el compromiso inquebrantable de la India con el cine como lenguaje universal que conecta culturas e inspira la creatividad. Con una muestra ampliada de cine sostenible y experiencias inmersivas, IFFI refuerza nuestra visión de la India como líder en arte cinematográfico e innovación tecnológica».

El 56º Festival Internacional de Cine de la India se llevará a cabo del 20 al 28 de noviembre en Goa.