Él gana $ 2 millones previos, Demon Slayer volverá a ganar

Dos películas muy diferentes se enfrentarán esta semana en la taquilla: el thriller de fútbol «A él«Y el drama romántico»Un gran viaje audaz y audaz. «

Se espera que «Him» de Universal, protagonizada por Marlon Wayans como un mariscal de campo envejecido, llegue a la distancia con $ 15 millones a $ 18 millones en su primer fin de semana en la taquilla. Hasta ahora, ha ganado $ 2 millones en vistas previas del jueves. Se prevé que «A Big Bold Beauty Journey» de Sony, protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, gane entre $ 8 millones y $ 10 millones este fin de semana; Ganó $ 400,000 en vistas previas del jueves.

Sin embargo, «él» y «A Big Bold Beauty Journey» están jugando para el segundo lugar detrás del éxito de taquilla sorpresa de la semana pasada, el anime de Sony «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle». La aventura de acción Crunchyroll, propiedad de Sony, superó las expectativas la semana pasada y ganó $ 70 millones en el país en su apertura, destrozando el récord de una película de anime. La mejor apertura de taquilla anterior para una película de anime fue en 1999 cuando «Pokémon: The First Movie» se lanzó a $ 31 millones. Durante su segundo fin de semana, «Demon Slayer» está en camino de ganar $ 21 millones a $ 25 millones.

«Él», dirigido por Justin Dipping y producido por el maestro de terror Jordan Peele, solo costó $ 27 millones, por lo que no necesitará mucho para obtener ganancias. Sigue a un mariscal de campo prometedor (jugado por Tyriq Withers) que estudia bajo la cuestionable tutoría de su ídolo de fútbol (Wayans). La película también está protagonizada por Julia Fox, Tim Heidecker y más.

«A Big Bold Beauty Journey», dirigido por Kogonada, sigue una inesperada historia de amor entre los personajes de Robbie y Farrell, que comienzan como extraños y luego tienen sus vidas fuertemente entrelazadas. La fantasía romántica también está protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, Kevin Kline, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Billy Magnussen y más.