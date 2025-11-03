El gamelán del palacio Ngayogyakarta Hadiningrat deja de sonar hasta que se entierra al rey PB XIII

Jacarta – Palacio Ngayogyakarta Hadiningrat lamenta su muerte Raja Palacio Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono (PB) XIII. Sonido gamelán También se detuvo y la presentación del paquete turístico Srimanganti se suspendió temporalmente.

Lea también: Muere el rey de Solo Palace, Pakubuwono XIII



Penghageng II Kawedanan Purwa Aji Laksana Keraton Yogyakarta KRT Purwowinoto reveló: El domingo por la tarde, el Palacio de Yogyakarta había recibido un enviado interno del Palacio Hadiningrat Kasunanan de Surakarta.

«Como expresión de condolencias, el Palacio de Yogyakarta canceló (suwuk) la presentación del Srimanganti Tour Package y no tocó el gamelán hasta que Sinuhun Paku Buwono XIII fue enterrado», dijo una declaración escrita en Yogyakarta el domingo por la noche.

Lea también: TPU usado de Covid-19 para superar el espacio de enterramiento limitado



Paku Buwono XIII murió a la edad de 77 años en el Hospital Indriati Solobaru Sukoharjo, Java Central, el domingo (11 de febrero) por la mañana. La presencia del enviado tuvo como objetivo transmitir oficialmente la triste noticia a través de una carta escrita al Rey del Palacio de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

«El enviado de Dalem fue recibido por GKR Mangkubumi y GKR Bendara en Pendapa Ndalem Kilen, en el Complejo del Palacio de Yogyakarta», dijo.

Lea también: 11 TPU en el oeste de Yakarta han implementado el sistema de tumbas superpuestas





Escenario Songgo Buwono, el icono del Palacio de Surakarta

El Rey del Palacio de Surakarta será enterrado en Astana Raja-raja Mataram Imogiri, Bantul, Región Especial de Yogyakarta, el miércoles (11/05). Citando el sitio web oficial del Servicio de Cultura del Bricolaje, Complejo Tumba Imogiri o Pajimatan Imogiri es el entierro de los reyes y la familia extensa de la dinastía islámica Mataram.

El complejo está dividido en tres grandes grupos, a saber, el grupo de tumbas de los reyes de Mataram Islam, el grupo de tumbas de los reyes del Sultanato de Yogyakarta y el grupo de tumbas de los reyes de Kasunanan Surakarta. KRT Purwowinoto dijo que todavía estaban esperando a Sultan HB

«Sobre la procesión fúnebre por el cuerpo de Sinuhun Paku Buwono (Hormiga)