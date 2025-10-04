El gallo rojo estaba arrasando en Glodok Plaza, el fuego vino de un quiosco móvil

Yakarta, Viva – Fuego ocurrió en un área de centro comercial Glodok PlazaTamansari, West Yakarta, el sábado por la noche, 4 de octubre de 2025. Se informó que el incendio apareció en la planta baja del edificio que se llenó parar Móvil.

Leer también: Fuego en la refinería de Dumai, Bahlil envió un equipo de investigación



La información de los residentes ingresó al Comando de Servicio de Bomberos y Rescate y Rescate de West Yakarta en alrededor de 20.04 WIB. No hace mucho, hasta 5 unidades de autos extintor Con 25 personas desplegadas desde el sector Tamansari hasta la ubicación.

«Los oficiales llegaron a 20.12 WIB e inmediatamente realizaron una operación de apagón un minuto después», dijo el comandante de pelotón de West Yakarta Gulkarmat, Jokp Susilo, cuando se confirmó.

Leer también: Pertamina garantiza que la distribución del combustible sea segura y mantenida después del incendio de la refinería de Dumai



El incendio se localizó con éxito en un tiempo rápido, a saber, a 20.18 WIB. El oficial se enfría para asegurarse de que las brasas se extinguen por completo. En este incidente no hubo víctimas ni lesiones.

La causa del incendio aún está bajo la investigación de las autoridades. Hasta ahora, el área del área de ardor y la cantidad de pérdidas de materiales no se pueden determinar. Sin embargo, los oficiales confirmaron que la situación estaba bajo control.

Leer también: La residencia del trabajador ikn se quemó, no hubo bajas



«La situación actual sigue siendo el proceso de gastar humo. No hay bajas», dijo nuevamente.