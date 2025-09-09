¡El gallo rojo está furioso! Almacén de aceite en Palmerah Ludes Burns

Yakarta, Viva – Puffs of Jetty Smoke Enlace High desde un almacén era En un denso área de asentamiento, el general de brigada de Jalan Katamso No. 5, Slipi, PalmerahWest Yakarta, martes por la tarde, 9 de septiembre de 2025. El incendio fue reportado por primera vez por los residentes alrededor de 14.59 WIB e inmediatamente hizo en pánico a los residentes locales.

«Objetos de almacén de petróleo, bajos tipos de edificios», escribió la información del Centro de Comando Extintorista Fuego DKI Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Un total de 14 autos Damkar Y 70 personal de la oficina de West Yakarta Gulkarmat fueron desplegados para domar al gallo rojo. Los oficiales trabajan más porque el incendio se amplía rápidamente desencadenado por materiales inflamables en el almacén.

Los esfuerzos de extinción finalmente valieron la pena. El incendio se localizó con éxito alrededor de las 15:36 WIB. Hasta que se revelara esta noticia, los oficiales todavía estaban haciendo el proceso de enfriamiento para evitar que el incendio se volviera hacia atrás.

«La situación actual es el estado amarillo, el incendio se localizó con éxito», dijo el oficial de Damkar.

No ha habido informes de muertes o lesiones debido a este incendio. Mientras tanto, la causa exacta del incendio aún está bajo la investigación de las autoridades.