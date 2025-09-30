El gallinero en Sragen se incendió, 4.200 pollitos fueron tostados

Sragen, Viva – Un gran incendio golpeó un gallinero en Gasak Hamlet, aldea de Ngebung, distrito de Kalijambe, Sragen Regency, el lunes (29/09/2025) Noche. En ese incidente, alrededor de 4.200 pollitos que tenían solo siete días estaban quemados.

La jaula de 8 × 30 metros pertenecía a Ari Setyayunianto (39), un residente local. La sospecha inicial mencionó que el fuego provenía de la estufa de calefacción que se usaba para calentar a miles de pollitos.

La estación de policía de Kalijambe Wakapolsek Sragen, Iptu Sumardi, explicó que la necesidad de calefacción es realmente muy importante para los pollos que aún están envejecidos temprano.

Los oficiales extinguen los gallineros en Hamlet Gasak, Sragen, Java Central

«Sí, este es un incendio de un gallinero, incluidos los pollitos porque todavía son 7 días. Por lo tanto, los pollos necesitan calentadores para calentar el pollo en sí», dijo Sumardi, martes (30/09/2025).

Agregó que la condición del edificio semi -permanente hizo que el fuego se extendiera rápidamente y envolvió todo el contenido de la jaula.

«Este es un edificio semi permanente porque está por encima del azulejo, debajo de la madera. En el interior hay alrededor de 4,200 pollos, todos quemados», agregó.

El factor climático también empeora la situación. La lluvia que sonrojó a Sragen desde que la tarde hizo que la calefacción fuera más alta. El incendio supuestamente se originó en la estufa de calefacción finalmente quemó toda la jaula.

El proceso de apagón dura más de una hora. Se desplegaron camiones de bomberos y tanques de agua de Sragen BPBD en la ubicación. Sin embargo, Iptu Sumardi reconoció los obstáculos técnicos. La fuente de agua que está bastante lejos del punto de incidente hace que el apagón no se pueda hacer rápidamente.

El presidente de RT 06 Dukuh Gasak, Giyanto, dijo que el incendio había hecho que los residentes se asusten porque la ubicación de la jaula estaba cerca de los asentamientos.

«Sí, entró en pánico, porque hubo un incendio que fue golpeado por la casa de un residente. Los residentes finalmente apagaron el incendio que fue golpeado por la casa a su lado», dijo Giyanto.

Según él, la casa afectada estaba habitada por un anciano. Los residentes evacuaron inmediatamente a los ocupantes de la casa a un lugar seguro antes de que el incendio se hiciera más grande.

Aunque no hubo muertes, se estimó que la pérdida transmitida por el propietario alcanzará RP300-400 millones. (Mahfira Putri/Tvone/Sragen)