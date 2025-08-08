IsraelVIVA – El gabinete de seguridad israelí aprueba el plan del líder de la autoridad Benjamin Netanyahu para hacerse cargo del control Gaza City, dijo la oficina de Netanyahu, el viernes en la plataforma X.

«Las Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) se prepararán para hacerse cargo de la ciudad de Gaza mientras canalizan la asistencia humanitaria a los civiles fuera de la zona de batalla», dijo el comunicado.

Viva militar: invasión militar israelí en la Franja de Gaza, Palestina

Además, el gabinete de seguridad también acordó cinco principios principales para poner fin a la guerra: desmantelar al grupo Palestina HamasAsegurando el regreso de todos los rehenes, tanto vivos como los que han muerto, despojando las armas de la Franja de Gaza, asegurando el control de seguridad israelí sobre la región y formaron un gobierno civil que no estaba dirigido por Hamas o la Autoridad Palestina.

«La mayoría del Ministro de Seguridad del Gabinete cree que el plan alternativo propuesto no podrá derrotar a Hamas o repatriar a los rehenes», agregó el comunicado.

Según un informe del periodista de Axios Barrak Ravid citando la oficina de Netanyahu, el gabinete aprobó la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamas.

Las FDI se prepararán para la adquisición de la ciudad de Gaza mientras brinda asistencia humanitaria a civiles fuera de la zona de batalla.

Ynet informó, la declaración evitó el uso de la palabra «ocupación» y eligió el término «adquisición» para evitar el potencial de consecuencias legales relacionadas con los civiles.

Media Kan News dijo que la reunión duró unas 10 horas.

Después de la decisión del gabinete, un alto funcionario israelí le dijo al Jerusalén Post que los militares en una etapa temprana se dirigirían a la «sede terrorista en la ciudad», que luego se ampliaría para incluir campos de refugiados en la región central.

Se estima que toda la operación durará al menos seis meses. (Hormiga)