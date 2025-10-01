El gabinete está bien 57 nuevos KVS, más de 86,000 estudiantes para beneficiarse en toda la India







El gabinete de la Unión aprobó el miércoles la apertura de 57 New Kendriya Vidyalayas (KVS) que beneficiaría a más de 86,000 estudiantes, Ministro de la Unión. Ashwini Vaishnaw dicho.

De los 57 nuevos KV, siete serán patrocinados por el Ministerio del Interior de la Unión y el resto por los gobiernos estatales. Se propone que veinte de los KV recién aprobados se abran en los distritos, donde actualmente no existe KV a pesar de un número significativo de empleados del gobierno central.

«El Comité de Asuntos Económicos del Gabinete, presidido por el Primer Ministro Narendra Modi, ha aprobado la apertura de 57 New Kendriya Vidyalayas bajo el sector civil en todo el país para facilitar las necesidades educativas de los barrios del mayor número de empleados del gobierno central «, dijo Vaishnaw en una conferencia de prensa.

El requisito total estimado de fondos para el establecimiento de los 57 nuevos KVS es de 5862.55 millones de rupias repartidas durante un período de nueve años entre 2026 y 27. Esto incluye componente de gasto de capital de Rs 2585.52 millones de rupias y gastos operativos de Rs 3277.03 millones de rupias.

Vale la pena tener en cuenta que, como Escuelas Exemplar para la Política Nacional de Educación (NEP) 2020, por primera vez, estos 57 KV han sido sancionados con Balvatikas, tres años de etapa fundamental (preprimario).

El Centro había aprobado el esquema de KVS en noviembre de 1962 para proporcionar instalaciones educativas de estándar uniforme en todo el país para satisfacer las necesidades educativas de los barrios de empleados transferibles y no transferibles del gobierno central, incluido Defensa y fuerzas paramilitares.

En consecuencia, la «organización de escuelas centrales» se inició como una unidad del Ministerio de Educación del Gobierno de la India.

«La apertura de New KVS es un proceso continuo. El Ministerio y KVS reciben regularmente propuestas de varias autoridades patrocinadoras, incluidos los ministerios, departamentos, estados y UTS del gobierno central para la apertura de nuevos KV.

«Estas propuestas están patrocinadas por la autoridad patrocinadora preocupada: Estado, UTS, Ministerios, Departamentos del Gobierno Central», dijo un comunicado oficial.

Hay 1.288 KV funcionales en la actualidad, incluidos tres en el extranjero, MoscúKatmandú y Teherán. La inscripción total de los estudiantes es de alrededor de 13.62 lakh.

«Junto con la sanción anterior de 85 kVs, la propuesta instantánea responde a la alta demanda de KV mientras equilibra la expansión de la India.

«Las 57 nuevas propuestas para Kendriya Vidyalayas reflejan un fuerte compromiso de alcanzar regiones desatendidas y estratégicamente importantes. La propuesta demuestra un enfoque que ancla el crecimiento en el este al tiempo que garantiza una representación equilibrada en todo el norte, sur y oeste para fortalecer la inclusión y la integración nacional», dijo el comunicado.

Continuando con los 85 KV sancionados en diciembre de 2024, en esta propuesta, se están cubriendo 17 estados y UTS.

Entre estos 57 kV, se propone que se abran 20 en distritos donde actualmente no existe KV a pesar de un número significativo de Central Gobierno empleados.

Además, se proponen 14 kV en distritos de aspiración, cuatro KV en los distritos de LWE y cinco KV en áreas ner y montañas.

«En la continuación de la sanción de 85 kV otorgados en diciembre de 2024, más se han aprobado 57 nuevos KV priorizando a los estados que no habían sido cubiertos desde marzo de 2019».

La estructura administrativa para implementar el proyecto requerirá la creación de puestos a la par con las normas fijadas por el Sangathan para la ejecución de un KV de pleno derecho con una capacidad de aproximadamente 1,520 estudiantes. Por lo tanto, 86,640 estudiantes se beneficiarían, dijo.

Según las normas en Vogue, un KV de pleno derecho (desde Balvatika hasta la Clase 12) proporciona empleo a 81 personas y, en consecuencia, con la aprobación de 57 nuevos KV, se crearán un total de 4,617 oportunidades de empleo permanentes directas.

Construcción Y es probable que las actividades aliadas asociadas con el aumento de varias instalaciones en todas las KV generen oportunidades de empleo para muchos trabajadores calificados y no calificados.

