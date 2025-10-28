El Gabinete aprueba los «términos de referencia» para la octava comisión central de salarios







El Gabinete de la Unión, presidido por el Primer Ministro Narendra Modiaprobó el martes los Términos de Referencia para la Octava Comisión Central de Salarios, lo que marca un paso importante hacia la revisión y revisión de la estructura salarial y las condiciones de servicio de los empleados del gobierno central, informó el martes la ANI.

Según un comunicado oficial, la 8ª Comisión Central de Salarios funcionará como un organismo temporal compuesto por un presidente, un miembro a tiempo parcial y un miembro-secretario.

La Comisión ha recibido instrucciones de presentar sus recomendaciones dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de su establecimiento y puede, si es necesario, presentar informes provisionales sobre asuntos específicos a medida que estén finalizados.

Al preparar sus recomendaciones, la Comisión tendrá en cuenta las condiciones económicas imperantes en el país y la necesidad de mantener la prudencia fiscal, añade el comunicado.

«Esta es una decisión muy significativa. En enero mismo se aprobó en principio la formación de la 8ª Comisión de Salarios y, en poco tiempo, la Comisión ya se ha constituido formalmente», afirmó Ministro de la Unión Ashwini Vaishnaw durante una conferencia de prensa en la capital nacional, según la ANI.

La Comisión también evaluará la necesidad de garantizar recursos adecuados para gastos de desarrollo y medidas de bienestar, considerará los pasivos no financiados que surgen de los planes de pensiones no contributivos y evaluará las posibles implicaciones financieras para los gobiernos estatales, que generalmente adoptan recomendaciones similares con las modificaciones adecuadas, informó la agencia de noticias.

Además, la Comisión revisará las estructuras salariales, los beneficios y las condiciones laborales existentes de los empleados en las empresas del sector público central, así como en el sector privado.

Se crean periódicamente comisiones salariales centrales para examinar cuestiones relativas a emolumentos, prestaciones de jubilación y condiciones de servicio de las empresas centrales. gobierno empleados y recomendar cambios apropiados. Tradicionalmente, las recomendaciones de cada comisión salarial se implementan aproximadamente cada diez años.

Las recomendaciones de la Séptima Comisión de Salarios entraron en vigor el 1 de enero de 2016, tras la aprobación del Gabinete el 29 de junio de 2016. Con base en esta tendencia, se espera que las recomendaciones de la 8.ª Comisión Central de Salarios entren en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

El Gobierno había anunciado el establecimiento de la octava Comisión Central de Salarios en enero de 2025 para examinar y recomendar revisiones de los salarios y beneficios de los empleados del gobierno central, continuando con la práctica de larga data de revisión y reforma periódicas de la remuneración del sector público.

(con entradas ANI)





Fuente