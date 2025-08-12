El gabinete aprueba cuatro plantas chip por valor de 4,594 millones de rupias de inversión







El gabinete de la Unión ha aprobado cuatro proyectos de semiconductores para OdishaPunjab y Andhra Pradesh, el ministro de Información y Radiodifusión Ashwini Vaishnaw, dijo el martes el PTI.

Las propuestas han sido aprobadas bajo la Misión de Semiconductores de India, que tiene un desembolso de Rs 76,000 millones de rupias para proporcionar apoyo financiero para la creación de instalaciones de chips en el país.

«El gabinete ha aprobado cuatro plantas semiconductoras que se establecerán en Odisha, Punjab y Andhra Pradesh», dijo Vaishnaw, según el PTI.

El ministro dijo que una planta de semiconductores de carburo de silicio se establecerá en Bhubaneswar con una inversión de Rs 2.066 millones de rupias por Sicsem Pvt Ltd. Otra planta en el estado se establecerá para la fabricación de vidrio 3D con una inversión de Rs 1,943 crore.

El Ministro dijo que la planta de semiconductores de vidrio 3D estará respaldada por la inversión de la firma de tecnología estadounidense Intel, Lockheed Martin, etc.

El gabinete aprobó una planta de embalaje de chips en Andhra Pradesh, que será configurada por Advanced System en Package Technologies Pvt Ltd con un inversión de Rs 468 millones de rupias.

Se aprobó un proyecto semiconductor de la firma de fabricantes de componentes electrónicos CDIL, que se establecerá en Punjab con una inversión de 117 millones de rupias, según el ministro, informó la agencia de noticias.

SICSEM Private Limited establecerá la primera instalación de fabricación de semiconductores compuestos comerciales del país, capaz de producir 60,000 obleas anuales y empaquetar 96 millones de unidades. Los productos de la planta atenderán a aplicaciones en vehículos eléctricos, ferrocarriles, cargadores rápidos, centros de datos, inversores solares, electrodomésticos y sistemas de misiles, informó el ANI.

El segundo proyecto Odisha, de 3D Glass Solutions Inc. (3DGS), establecerá una instalación avanzada de empaquetado y sustrato de vidrio integrado. Introducirá la tecnología de empaque de semiconductores más avanzada del mundo a la India, con una capacidad anual de 69,600 sustratos de paneles de vidrio, 50 millones de unidades ensambladas y 13,200 módulos de integración heterogénea 3D (3DHI). El tecnología se utilizará en computación de alto rendimiento, inteligencia artificial, electrónica de defensa, radiofrecuencia y aplicaciones fotónicas.

En Andhra Pradesh, Tecnologías del Sistema Avanzado (ASIP), en colaboración con Corea del Sur Apact Co. Ltd., establecerá una unidad de fabricación de semiconductores con una capacidad de 96 millones de unidades al año. La planta servirá a los mercados para dispositivos móviles, cajas establecidas, electrónica automotriz y otras aplicaciones. El cuarto proyecto que fue aprobado por el Gabinete de la Unión es para Continental Device India Ltd. (CDIL) en Mohali, Punjab, expandirá la capacidad de fabricación de semiconductores discretos de la compañía. La instalación mejorada producirá 158.38 millones de unidades de dispositivos de alta potencia anualmente, incluidos MOSFET, IGBTS, Diodos Schottky y transistores en el carburo de silicio y silicio. Estos componentes se utilizan en EV Electronics, sistemas de energía renovable, conversión de energía, automatización industrial e infraestructura de comunicación.

«Estos proyectos acelerarán nuestro viaje hacia Atmanirbhar Bharat en electrónica fabricar y crear un grupo de talentos que servirá a la industria global «, dijo el gobierno en un comunicado.







