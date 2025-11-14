VIVA – Cifra Heimir Hallgrímssonquien se dice que está en el radar del PSSI como posible entrenador Selección Nacional de IndonesiaActualmente está atrayendo la atención del público del fútbol internacional. En Clasificación para la Copa del Mundo 2026 Grupo F, jueves 13 de noviembre de 2025 por la tarde, hora local, su equipo de atención, Irlanda logró vencer Portugal 2-0.

El partido en el Estadio Aviva fue un gran momento para Irlanda. Troy Parrott se erigió en la estrella ganadora gracias a los dos goles que marcó en la primera parte.

El delantero del AZ Alkmaar abrió el marcador en el minuto 17 tras aprovechar un cabezazo de Liam Scales ante la portería de Portugal. Luego duplicó el marcador con una acción individual al filo del descanso, dirigiendo un balón raso que superó a Diogo Costa.



Capitán de Portugal, jugadores de Cristiano Ronaldo vs Irlanda

Después del partido, Parrott calificó esta victoria como el momento más importante de su carrera.

«Esta es probablemente la mejor noche que he tenido en toda mi vida, no tengo palabras para describirla», dijo, citado por Francia24 Viernes 15 de noviembre de 2025.

“Estoy abrumado… No sé qué palabras usar, pero estoy muy feliz”, continuó.

Portugal intentó darle la vuelta a la situación en la segunda mitad. Sin embargo, sus esfuerzos se volvieron cada vez más difíciles después de eso. cristian ronaldo expulsado en el minuto 60.

El capitán de Portugal tuvo que abandonar el campo tras darle un codazo en la espalda a Dara O’Shea. Tras ver el VAR, el árbitro sacó inmediatamente tarjeta roja. Esta fue la decimotercera tarjeta roja de Ronaldo a lo largo de su carrera, así como la primera mientras defendía a Portugal.

El incidente también hizo que la frustración de Ronaldo alcanzara su punto máximo. Aplaudió sarcásticamente ante el público al abandonar el terreno de juego, e incluso intercambió algunas palabras con Hallgrimsson antes de estrechar finalmente la mano del seleccionador irlandés.

Esta derrota significó que Portugal no logró asegurarse antes un boleto automático para la Copa del Mundo. Siguen liderando el Grupo F con 10 puntos, muy por delante de Hungría e Irlanda, y decidirán su destino en el partido final contra Armenia.

Mientras tanto, Irlanda aún mantiene sus posibilidades de clasificación automática después de esta valiosa victoria, especialmente después de que Hungría ganara previamente 1-0 a Armenia.

Esta victoria hizo que el nombre de Hallgrimsson fuera aún más visible, incluso entre el público indonesio que seguía los rumores sobre el interés del PSSI en él.