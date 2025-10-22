El futuro del pitcheo de los Yankees brilla en el desierto de Arizona

En el desierto de Mesa, Arizona, el Yankees de Nueva York‘ Pitching Pipeline está enviando silenciosamente un mensaje: el futuro parece muy brillante.

Dos de las ramas más prometedoras de la organización y 30 mejores prospectos — Bryce Cunningham (n° 5) y Cade Smith (No. 19) – están registrando entradas en la Liga de Otoño de Arizona (AFL) para los Medias Solares de Mesa, y los primeros resultados tienen a la directiva de los Yankees asintiendo con aprobación. Entre la refinada bola rompiente de Smith y el repertorio de poder de Cunningham, los dos jóvenes brazos de los Yankees están demostrando por qué el personal de desarrollo del club tiene motivos para ser optimista.

Cade Smith domina con efectos y precisión

Para Smith, este tramo en Arizona se siente más como una fiesta de presentación que como una puesta a punto. El derecho de 23 años, seleccionado por Nueva York en la sexta ronda del draft de 2023 procedente de Mississippi State, llegó al béisbol profesional sin la misma fanfarria que algunos de sus compañeros, pero se está ganando la atención a la antigua usanza: fallando bates y dominando la zona.

La actuación de Smith en el desierto ha sido eléctrica. En uno de sus primeros inicios Para los Solar Sox, Smith retiró a los primeros once bateadores que enfrentó, ponchando a cinco en 3.2 entradas y permitiendo solo un hit.

Los cambios y fallos tampoco fueron casualidades. Su arsenal de quiebre ha estado generando índices de olor alucinantes, con su slider y su bola curva girando al norte de las 2,600 RPM y obligando a los bateadores a perseguir lanzamientos que parecen bateables hasta los últimos metros.

Ese tipo de dominio proviene de una temporada 2025 que demostró cuánto pulido ha agregado Smith en poco tiempo. En tres niveles, desde novato hasta Hudson Valley High-A, registró una efectividad de 2.50 en casi 40 entradas, permitiendo solo 24 hits.

Los Yankees claramente ven algo sostenible aquí. No es el arquetipo de un lanzallamas que domina a los bateadores con pura velocidad. En cambio, Smith prospera precisión, engaño y la capacidad de mantener a los bateadores adivinando. Ese enfoque, combinado con un lanzamiento de ponche emergente, lo convierte en uno de esos raros brazos que podrían perfilarse como un abridor de mitad de rotación o un swingman capaz de dar múltiples entradas desde el bullpen.

Lo que es seguro es que su desempeño en la AFL ha elevado su posición dentro de la organización. Si continúa así, una asignación Doble A para abrir 2026 parece el siguiente paso lógico, y la distancia desde allí hasta el Bronx de repente no parece tan larga.

Bryce Cunningham deja los problemas de hombros en el pasado con AFL Starts

Cunningham, mientras tanto, representa un tipo diferente de intriga.

La selección de segunda ronda de los Yankees en 2024 fuera de VanderbiltCunningham siempre ha llamado la atención por su constitución y arsenal: un derecho de 6 pies 5 pulgadas y 230 libras con el tipo de material poderoso que puede anclar una rotación. Lo que los Yankees están viendo este otoño no se trata sólo de resultados; se trata de restauración.

Después de problemas en el hombro limitó su carga de trabajo Durante la temporada 2025, la Liga de Otoño le ha dado a Cunningham la oportunidad de estirarse nuevamente y demostrar que la fuerza y ​​el dominio del brazo están regresando. Los primeros informes han sido alentadores. Su cambio, que ya calificado como uno de los mejores en su generación de draft, ha sido agudo, preparando una bola rápida que regularmente roza los 90 grados. Es el tipo de combinación que puede mantener a los zurdos adivinando y a los diestros incómodos.

La trayectoria profesional de Cunningham es corta pero prometedora. En su primera temporada con High-A Hudson Valley, tuvo marca de 5-3 con efectividad de 2.82 en 54.1 entradas, ponchando a 55 y permitiendo solo 42 hits. Los números insinuaban ventajas antes de que la lesión detuviera su progreso.

Los Yankees no lo han apresurado a regresar, y esta tarea de la AFL tiene que ver tanto con el manejo de entradas como con la competencia. La atención se centra en la consistencia, en repetir sus lanzamientos y recuperar su resistencia.

Aun así, cualquiera que haya visto lanzar a Cunningham sabe cómo luce el techo. La pareja de recta y cambio tiene potencial real en las Grandes Ligas, y cuando mezcla sus cosas rompientes con confianza, puede lucir como parte de una futura pieza de rotación.

El sistema de lanzadores de los Yankees a menudo ha sido etiquetado como muy pesado, dependiente de altas selecciones de draft o fichajes internacionales para generar resultados. Pero lo que está sucediendo en Arizona sugiere una historia diferente, basada en el desarrollo, la paciencia y el refinamiento.

Smith está demostrando que el refinamiento y el dominio pueden ser tan valiosos como la elegancia; Cunningham está demostrando que la recuperación no tiene por qué significar regresión. Juntos, representan el tipo de profundidad que los Yankees han estado tratando de cultivar durante años, el tipo que eventualmente puede aliviar la presión sobre una rotación de Grandes Ligas basada en veteranos y nómina.