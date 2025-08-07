El futuro de Travis Scott con WWE

Mientras Jelly Roll tuvo su primer oficial WWE Partido durante el fin de semana en «Summer Slam» en Nueva Jersey, otro artista de alto perfil/ fanático de la lucha libre ha estado notablemente ausente del deporte durante los últimos meses: Travis Scott.

Su ausencia es especialmente notable porque Scott había parecido con la WWE a principios de este año. Hizo una aparición sorprendente trascendental en su «cámara de eliminación» el 1 de marzo en Toronto, donde no solo estaba en el ring, sino que se unió a John Cena y The Rock en Beating y Bloying Cody Rhodes. Scott tomó lo que algunos sintieron fue un tiro barato, golpeando a Rodas en la cabeza y rompiéndose el tímpano.

Posteriormente, las imágenes circulaban de Scott en el backstage, diciéndole a Triple H de WWE lo divertido que tuvo, incluso agregando que la lucha libre podría convertirse en un concierto a tiempo completo para él, y que se dedicaría a entrenar en el ring.

En abril, Scott volvió a tomar los titulares, apareciendo en Wrestlemania 41 en Las Vegas y ayudando a Cena a vencer, algunos dijeron trampa, y ganar el cinturón de Rhodes, aunque Rhodes se vengó de Scott Esa noche.

Algunos fanáticos se burlaron de que las apariciones de Scott fueron aleatorias y arrojadas a la historia, pero el debut en el ring del rapero multiplatino se sintió inevitable.

Sin embargo, no ha sucedido.

Especulaciones de que Scott y WWE tuvieron una caída recogida en las últimas semanas que conducen a Summer Slam, y la semana pasada, John Cena aludió a Scott y Rock estaba fuera de la imagen durante su revancha del 3 de abril con Rhodes.

El viernes, durante el «Smackdown» de la WWE, Cena no solo hizo un repentino «Face Gurn» de 180 grados nuevamente en un buen tipo durante una promoción en el ring con Rhodes, Cena dijo que se había vuelto mal erróneamente, escuchando «la idea loca de alguien para hacer televisión impactante».

«Lo hicimos», dijo Cena. «Sorprendimos el mundo, hicimos una gran televisión, y luego el polvo se asienta y luego todos regresan a sus vidas normales. Las personas que se suponía que debían estar en mi equipo, se fueron. Me dejaron solos».

Luego disparó a Scott, diciendo: «El domingo, el único rapero de platino que aparece para azotarte el culo soy yo».

Los representantes de Scott no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Variety, y aunque un representante de la WWE le dijo Variedad Hace unos días que la situación era «todo bien», el miembro del Salón de la Fama de la WWE/ gerente-promotor Paul Heyman tuvo una opinión diferente durante una Entrevista con Sports JournalisT Ariel Helwani El miércoles.

Cuando se le preguntó si se suponía que la breve participación de Scott era algo más grande.

«Lo fue», dijo Heyman, quien también trabaja como asesor de la WWE. «Se desmoronó y avanzamos sin él, todo el trato con Travis Scott».

Sin embargo, dijo que no estaba seguro de si Scott se había caído con WWE.

«No sé si ha terminado», continuó. “Cualquier reunión en la que estuve involucrado con Travis Scott, me llevé bien con él.

«Me gusta su música, me gusta su gusto por las mujeres con las que tiene hijos», agregó Heyman. «Ojalá estuviera saliendo con una de esas hermanas».

Algunos han especulado que Scott simplemente no estaba dispuesto a someterse a la extensa capacitación que requiere una participación más activa en el deporte, pero eso también no está confirmado.