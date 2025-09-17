Washington DC, Viva – El futuro Tiktok En los Estados Unidos (COMO) brillante. Esto es porque el presidente Donald Trump anunciar un acuerdo con Porcelana Continuar operando la plataforma de redes sociales en los Estados Unidos.

Mencionó que el activo de la aplicación de tecnología de bytedance se transferiría al propietario desde los Estados Unidos, bajo el pretexto de la seguridad del país del tío Sam.

Tres fuentes que sabían esto dijeron que el acuerdo era similar a lo que se discutió a principios de este año.

Recolectar ReutersEl miércoles 17 de septiembre de 2025, un acuerdo sobre aplicaciones de redes sociales que tienen 170 millones de usuarios en los EE. UU., Será un avance en meses de negociaciones entre los dos países en un esfuerzo por aliviar la guerra comercial que ha perturbado el mercado global.

Este anuncio apareció el día anterior a la fecha límite del 17 de septiembre para vender o cerrar la solicitud de video corta. Luego, el mismo día, la Casa Blanca extendió la fecha límite hasta el 16 de diciembre de 2025.

La Casa Blanca se negó a dar más detalles sobre el acuerdo con China. Este aplazamiento dará una tecnología de bytete de un tiempo adicional de 90 días para completar el acuerdo de transferencia de activos de Tiktok al propietario en los Estados Unidos.

Este mecanismo imita el acuerdo anterior entre el gobierno de Donald Trump y Nippon Steel al adquirir el acero de los Estados Unidos, incluida la aplicación de «Golden Share» que da los privilegios del gobierno.

El Ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Scott Bessent, enfatizó que el aspecto comercial de este acuerdo había sido acordado desde marzo de 2025, solo completando detalles técnicos. «Este acuerdo no se completará sin la protección adecuada contra la seguridad nacional de los Estados Unidos», dijo.

El acuerdo se retrasó en la última primavera después de que China dio una señal de objeciones, luego del anuncio de la nueva tarifa de EE. UU. Para los productos chinos. Washington evaluó que la propiedad de Tiktok por la tecnología de bytedance ha hecho que la aplicación sea vulnerable a ser influenciada por Beijing.

Sin embargo, Tiktok negó repetidamente el reclamo, mencionando que los datos de los usuarios de EE. UU. Se almacenaron en el servidor Oracle Cloud, y el contenido de moderación de contenido para el mercado estadounidense también se hizo en su país.