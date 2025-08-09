¿El futuro de Thom Haye comenzó a desarrollarse, continuar su carrera en la liga alemana?

Alemania, Viva – Rumores del movimiento del centrocampista Equipo nacional indonesio, Thom Hayeal club alemán Schalke 04 En medio del centro de atención de los medios de fútbol en Alemania.

Uno de ellos vino de la cuenta X (Twitter) de Alex Ge, quien publicó las noticias y provocó una amplia discusión entre los amantes del fútbol europeo.

En un informe que circula, Schalke todavía busca municiones adicionales en el centro del campo.

Se dice que necesitan un creador de juegos que pueda manejar el ritmo del juego y ser un creador de ataque.

«Parece que todavía estamos buscando centrocampistas defensivos. Tenemos jugadores que pueden llevar la pelota y barrer la pelota, pero lo que necesito es un creador de juegos. Y aquí es donde Thom Haye (30, ZDM) juega un papel», dijo una fuente en el Schalke Club.

Sin embargo, hasta ahora no ha habido una confirmación oficial de Schalke o Thom Haye con respecto a este rumor. Actualmente, los medios alemanes informan agresivamente la posibilidad de unirse al centrocampista al club que actualmente está compitiendo en la Bundesliga 2.

Si esta transferencia se realiza, Thom Haye será uno de los jugadores indonesios que compitió en la Liga Profesional alemana, fortaleciendo la representación de Garuda en el ámbito europeo.