El futuro de los Lakers de LeBron puede depender de un sueño más: exec nba

LLos Lakers de Os Angeles estrella LeBron James‘El futuro en la NBA es nuevamente objeto de especulaciones a medida que ingresa esta temporada en un contrato que expira. Con su legado seguro, se asigna una pregunta: ¿jugará el cuatro veces campeón el tiempo suficiente para compartir la cancha con su hijo menor, Bryce James?

Ejecutivo de la NBA: LeBron mirando la clase de draft de Bryce

Un ejecutivo de la NBA que habló con Lakers diariamenteAshish Matur sugirió que James, que ahora tiene 40 años y cumplió 41 años en diciembre, puede estar preparando el escenario para un sueño final.

«Creo que LeBron juega una o dos temporadas más a menos que los Lakers lo ganen todo el próximo año». el ejecutivo dijo. «Bryce [James] Será elegible para el draft de 2026. Hay algunos susurros que LeBron también quiere jugar con él.

«Veremos qué sucede, pero no puedo ver a LeBron retirarse después de la próxima temporada. Todavía es un jugador demasiado bueno para alejarse. A menos que haya una gran caída en su producción o los Lakers ganen el campeonato, creo que LeBron está jugando en 2026-27».

El camino de Bryce hacia la NBA

Bryce James, un recluta de 3 estrellas según 247Sports‘Las clasificaciones compuestas comenzarán su temporada de primer año en Arizona este otoño. Si sobresale, el guardia de 6 pies y 6 podría ser un prospecto y declarar para el draft de la NBA de 2026.

Su borrador de trayectoria puede dar forma al crepúsculo de la carrera de LeBron. El nombre de Bryce no ha aparecido en los primeros borradores simulados de ESPN o Informe de gradasPero su hermano mayor, Bronny Jamesestaba en una posición similar antes de impresionar a los exploradores en el Draft Combine de la NBA. La actuación de Bronny ayudó a ganarle una selección de segunda ronda de los Lakers, después de que el CEO de Klutch Sports, Rich Paul, supuestamente dirigió a los equipos para asegurar un camino a Los Ángeles.

Queda por ver si una maniobra similar podría determinar tanto el lugar de aterrizaje de Bryce como donde LeBron juega a continuación.

Bronny y LeBron hacen historia

LeBron y Bronny ya grabaron sus nombres en la historia de la NBA como el primer dúo padre-hijo en compartir una lista. Su logro trajo un momento raro y emocional a la temporada de los Lakers.

Durante una aparición en el Grant Horvat Golf Podcast, Bronny describió los nervios de debutar junto a su padre.

«Estaba loco, fue una locura. Una experiencia loca de la que ser parte, pero como el nerviosismo, estaba fuera del techo», «,», «, estaba fuera del techo», Bronny dijo. «No estaba temblando, pero ya sabes, estaba listo para salir a jugar. Pero es diferente cuando tu papá está en el equipo. Tienes expectativas. La franquicia de los Lakers tiene expectativas. Sí, seguro, soy una cabeza de baloncesto, así que fue divertido estar allí y subir a un piso de la NBA por primera vez. Fue una locura».

El legado de LeBron ya se aseguró

Durante dos décadas, James ha marcado cada casilla que un jugador podría esperar. Es cuatro veces campeón, cuatro veces MVP de la liga, 21 veces All-Star, Novato del Año y uno de los máximos anotadores de todos los tiempos de la liga.

Pero adaptarse a Bronny fue un hito que tuvo que esperar, y tal vez solo un trampolín a un gol final: compartir la cancha con Bryce.

Decisión aún año tras año

A pesar de la especulación, James ha mantenido sus cartas cerca. ESPNBrian Windhorst informó que la decisión de jubilación de LeBron se toma año tras año.

«Según mis conversaciones, honestamente creo que no lo saben», Windhorst dijo en el Colectivo de aro Podcast recientemente. «Hasta donde yo sé, honestamente va de año a año».

Por ahora, el futuro de uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA sigue vinculado a dos preguntas: ¿pueden los Lakers competir por otro campeonato, y Bryce James se convertirá en el próximo capítulo en la historia de la NBA de la familia?