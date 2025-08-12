El futuro de Bucks Star en duda: 5 equipos emergen como destinos principales

Los cinco mejores favoritos de apuestas para Giannis antetokounmpoEl próximo equipo del próximo equipo está lleno de contendientes y un equipo de reconstrucción.

Si el Milwaukee Bucks fueron empujados a una esquina, podrían elegir el mejor paquete disponible de estos cinco equipos, instalado por Apuestas deportivas AG Como los favoritos para aterrizar Antetokounmpo si busca un oficio.

Apuestas deportivas AG tiene el New York Knicks Como favorito de +100, seguido de la San Antonio Spurs (+200), Miami Heat (+500), Brooklyn Nets (+600) y el Boston Celtics (+1600) redondeando las cinco apuestas principales para convertirse en el próximo equipo de Antetokounmpo.

Los Knicks no tienen capital de draft, pero tienen cinco veces All-Star Ciudades de Karl-Anthony Como potencial reemplazo de Antetokounmpo en Milwaukee para mantener a los Bucks competitivos. Por otro lado, los Celtics tienen MVP de las Finales de la NBA Jaylen Brown.

El calor tiene nativo de Milwaukee Tyler Herroquien se convirtió en un centro de estrellas y jóvenes Kel’el Ware como posibles cabezas de cartel.

Mientras tanto, los Nets tienen un caché de selecciones de draft y nada más que ofrecer.

Los Spurs son los más intrigantes del grupo. Tienen prospectos jóvenes, la selección No. 2 Dylan Harper y el novato del año de la temporada pasada Castillo de StephonJunto con las selecciones de draft para encabezar un paquete comercial Antetokounmpo.

Si Antetokounmpo sale a salir, los Bucks pueden generar una guerra de ofertas.

Giannis ‘Bucks Future aún no está en piedra

Según Shams Charania de ESPN, el futuro de Antetokounmpo en Milwaukee sigue en duda.

«Estamos parados aquí, es el 4 de agosto. Las fuentes me dicen que todavía no hay nada en piedra sobre si Giannis Antetokounmpo se quedará en Milwaukee o si se irá». Charania dijo en «Levántate» de ESPN el 4 de agosto. «Y así, él continuará evaluando su futuro.

«Le informé a mediados de mayo que está evaluando si su mejor ajuste está en Milwaukee o está en otro lugar. Y ese proceso continúa. ¿Ha habido algunas conversaciones muy reales durante la semana pasada más o menos. La pregunta constante que Giannis tiene, sin embargo, es» ¿Puedo ganar un campeonato con esta lista? Quiere ganar un segundo campeonato.

Los dólares esencialmente reemplazados Brook Lópezquien firmó con el Clippers de Los Ángeles en agencia libre, con Myles Turner. Y luego obtuvieron el armador de respaldo de la carrera Cole Anthony para llenar el lugar dejado por los heridos Damian Lillardcuyo contrato restante de $ 103 millones fue renunciado y estirado para crear una sala de capitalización para firmar a Turner.

Pero esos no son mamos de aguja, lo que hace que Antetokounmpo sea ansioso sobre su oportunidad de ganar un segundo anillo codiciado.

Bucks confía en que Giannis no se irá

Los altos funcionarios de los Bucks confían en que Antetokounmpo no solicitará una operación en el corto plazo.

«We una especie de risa internamente. Es dónde tenemos estado durante diez años,» El presidente de los Bucks, Peter Feigin, dijo en una transmisión de la liga de verano de NBATV. «Giannis ama a Milwaukee, Milwaukee ama a Giannis. Eran en un buen lugar. Nos sentimos muy bien al respecto. Es negocio como de costumbre.»

Gerente General de Bucks John Horst le dijo El AtarTIC’s Eric toma Fueron más allá para maximizar la ventana del campeonato de Antetokounmpo.

«Whogar hecho todo, Aislados Hice todo dentro de mi poder humanamente posible esta temporada baja,» Horst dijo. «Hacemos todo lo posible para poner la próxima versión de esta cosa, para darle a Doc. [Rivers] y Giannis y Poli [Portis] y scoot [Kevin Porter Jr.] Y los muchachos de nuestro equipo cada vez que pueden ganar todas las noches. «