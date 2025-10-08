¡El fútbol ya se domina con dinero!

Yakarta, Viva – Hacia el duelo candente de la selección de Indonesia Arabia Saudita En la cuarta ronda Clasificación para la Copa del Mundo 2026 Zona Asiática, Observador de Fútbol Tommy Welly o Toalla de tapón Destacando cosas más importantes que un simple partido en el campo.

Aludió al dominio financiero Arabia Saudita en el mundo del fútbol moderno, al que ahora llama, ha penetrado hasta el más alto nivel de organización internacional.

En una entrevista con TVOne, Bung Towel mencionó la influencia de Arabia Saudita en el cuerpo. fifa Y FCA Es demasiado grande para ignorarlo. Desde su condición de principal patrocinador de la FIFA a través de la petrolera Giant Aramco, hasta la implicación en la compra de los billones de rupias de los derechos de retransmisión del Mundial, todo ello demuestra lo fuerte que es el poder financiero del país.

«De hecho, son patrocinadores de la FIFA, Aramco 100 millones de dólares al año. El Mundial de Clubes en América, sus derechos de transmisión también son árabes, que compraron 16,2 billones de dólares», dijo Bung Towel a TVOne.

Según él, este fenómeno creó la percepción de que las decisiones importantes en el fútbol mundial hoy en día suelen favorecer los intereses de quienes tienen un gran capital.

«Eso es lo que piensa la gente, ¿por qué la FIFA o la AFC no prestan atención? La constelación de la clase alta política. Especialmente si recordamos en julio, el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, dijo que hemos perdido el fútbol y hemos sido entregados a Arabia Saudita debido a su fortaleza financiera», dijo Bung Towel.

El duro comentario apareció en el centro de atención tras la decisión de la AFC de nombrar al árbitro de Kuwait para dirigir el partido de Arabia Saudita contra Indonesia. Bung Towel consideró que planteó dudas sobre la neutralidad y la justicia en este importante partido.

«No es raro que árbitros de Asia occidental dirijan partidos árabes contra Indonesia. Justicia Y la neutralidad es una cuestión”, afirmó.

Bung Towel también espera que el partido se desarrolle en un corredor deportivo y no esté influenciado por factores no técnicos, considerando que el partido en Jeddah será uno de los partidos más decisivos para el paso de Indonesia hacia el Mundial de 2026.

«Este es un partido llamado vida o muerte, hacer o morirPartidos que hay que ganar", subrayó.