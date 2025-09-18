El fútbol puede ser mucho más aterrador de lo que la mayoría de la gente se da cuenta

Cameron Cade solo tiene una misión en la vida: ser el mejor jugador del fútbol americano. Nada más le importa a esta estrella deportiva universitaria (interpretada por Tyriq Withers, un género figurado de una estatua puede reconocer por «Sé lo que hiciste el verano pasado»), que se dirige a la cosechadora, donde los equipos profesionales exploran a los jugadores prometedores. Cam no solo quiere ser reclutado. Quiere ser la cabra. En este momento, ese título pertenece a Isaiah White (Marlon Wayans), pero el ocho veces contrato del ganador del campeonato ha aumentado, y está buscando a alguien lo suficientemente digno para llenar sus zapatos. «Soy A él! » Young Cam grita en una muestra de confianza en sí mismo.

Pero solo puede haber una cabra, y «él» se ve largo y duro en lo que cuesta tener éxito en una de las instituciones más queridas de Estados Unidos. Si el marketing siniestro (pero sexy) del estudio hace que parezca una película para los fanáticos del deporte, piense de nuevo. Director Justin dando propinas (Mostrado por el productor Jordan Peele Sobre la fuerza de su debut en 2016, «Kicks») tiene una visión ultracrítica del fútbol, ​​que se presenta aquí como una antigua práctica cuasiCult se convirtió en una mercancía tóxica, una que canaliza la agresión del público en una forma casi teatral de combate escenificado, en qué víctimas (o concusiones paralizantes) vienen con el turf.

La inclinación abraza la etiqueta autocomplaciente de «Horror elevado», creando una película tensa, trippy y ultra estilizada que a veces es tan surrealista que puede parecer que estás viendo una extensión del «ciclo de Cremaster» de Matthew Barney. Por otra parte, es probable que no haya mucha superposición entre ese proyecto de arte enrarecido: el número 1 presentó formaciones similares a Busby Berkeley en un campo de fútbol, ​​y las propinas populistas y Peele están apuntando aquí (Barney perforó aún más en el deporte con el espectáculo «secundario» del año pasado). Quizás una película de terror de cuerpo descombitante como «The Substance» da una mejor idea de qué esperar.

Aumentado por la elegante cinematografía digital y una tensa partitura electrónica, «él» abandona el enfoque de la película deportiva en los partidos competitivos a favor de los juegos de la mente retorcida, muchas de las cuales tienen consecuencias de vida y muerte. Todo se reduce a dos jugadores clave: Cam Cade e Isaiah White, a quienes el prometedor joven mariscal de campo ha idolatrado durante años. Ahora, ¿qué pasaría si Isaías invitara a Cam a entrenar en su casa en Texas, jugando con la ambiciosa cabeza del novato en cada paso del camino? Al igual que el diablo en su hombro, su agente (Tim Heidecker) es todo para eso. No hay ángel que lo aconseje de otra manera.

Desde una edad temprana, CAM se ha condicionado a creer que el fútbol es lo más importante que existe. Haga que ese sea el tercero más importante: Dios es lo primero. Entonces familia. Luego fútbol. Cam tiene sus prioridades en orden, respetando a su madre mientras intenta honrar a su difunto padre, quien inculcó en Cam la creencia de que podría ser el mejor jugador que el deporte haya conocido. Vemos al padre de Cam plantando la semilla de esta obsesión durante un flashback infancia. Cam se sienta frente a la televisión, pegada al juego que casi terminó con la carrera de Isaías.

Aunque «él» pasa más allá de las agotadoras horas de acondicionamiento que el padre de Cam atravesó a su hijo, sabemos el puntaje: los padres de fútbol son tan intensos que las madres en el escenario. ¿Y por qué? Porque tener un hijo que se vuelva profesional puede prepararlos de por vida. Para las personas en la posición de CAM, es un atajo para el sueño americano. Cuando Isaías invita a Cam a entrenar en su complejo del desierto, que se siente como un cruce entre un búnker brutalista y la guarida de una villana de Bond, su médico ya le advirtió que otro golpe en la cabeza podría hacerle la vida.

Algunas películas de terror esconden sus temas debajo de una superficie Schlocky Slasher. No «él», que presenta cualquier cantidad de situaciones verdaderamente desconcertantes, desde la mascota que rompe el cráneo de Cam tras la práctica hasta el final en el que los propietarios del equipo aparecen en las pieles de cerdo literal, pero que sería difícil de leer de una manera estrictamente literal. A medida que avanzan los símbolos, Cam aparece sin camisa o desnuda la mitad del tiempo, lo que significa que se presenta como un personaje bien esculpido y un espécimen para ser objetivado. Ha sido lavado con cerebro por las ideas de otra persona sobre lo que significa ser un hombre. ¿Cuánto podemos confiar en las percepciones de alguien con una lesión en la cabeza? Gran parte de lo que experimentan nuestro protagonista se distorsiona a través de niveles de paranoia, alucinación o imposibilidad física.

La gente muere en esta película, y a nadie parece importarle, lo que podría ser una metáfora de la forma en que la industria del deporte profesional se mueve y elimina a sus guerreros. El golpe que sostiene al principio inevitablemente nos hace pensar en las conmociones cerebrales, una responsabilidad del deporte con consecuencias de gran alcance. Y Cam no es renuncia, impulsado por las palabras de su padre: «Eso es lo que hacen los hombres reales, hacen sacrificios». De las muchas preguntas «él» le pregunta al público, es esta, de Isaías, lo que resuena con Cam: «¿Qué estás dispuesto a sacrificar?»

Ya hemos visto la lesión de Isaías, una fractura retorcida donde su espinilla se rompió y rasgó la piel. Mejor prepárate para tales imágenes en una película que se desprende en radiografías intermitentes, escaneos UV y representaciones de CG del daño que el fútbol le hace al cuerpo humano. Isaías debe haber hecho algún tipo de ganga fáusta para seguir jugando, asumimos, y «él» se basa lentamente en la revelación de lo que eso implica.

¿Cam aceptará el mismo pacto, o no está lo suficientemente comprometido (lo que en este caso significaría ir a casa en una bolsa de cuerpo)? Parece ingenuo cada vez que se queja de atajos y trampa en un deporte donde todos están haciendo algo sombreado para salir adelante, de inyecciones (¡muchas agujas!) Para elaborar transfusiones de sangre (la película está empapada en las cosas). Pero Cam juega por las reglas, lo que efectivamente lo hace, en un guiño a otra película de Wayans, el último Boy Scout. En medio de las emociones, «él» te hace pensar en el deporte y todo lo que exige, lo que potencialmente hace a los monstruos de nuestros héroes en el proceso. Pero como dice el dicho: no odies al jugador, odie el juego.