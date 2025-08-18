El fútbol indonesio está cubierto de nubes negras, ex gerente del equipo nacional de Indonesia

VIVA – Defunde dolor envuelto en el fútbol indonesio. Ex gerente Equipo nacional Indonesia al mismo tiempo Perseguidor Yakarta, I Gusti Kompyang (IGK) Manila, murió el lunes 18 de agosto de 2025.

Leer también: Momento Patrick Kluivert y Alex Pasteor girando en el 80 aniversario de la República de Indonesia en la Embajada de Indonesia



Esta triste noticia fue transmitida por primera vez por el presidente de Persija Panpel, Ferry Indra Sjarief. Confirmó que IGK Manila El último Hospital Bunda Menteng, Yakarta, a las 09.00 Wib.

«Los colegas de Assalamu’alaikum, fallecieron del gobernador Abn Engkong Jendral I.GK Manila a las 9.00 Wib en el Hospital Mother Menteng», dijo Ferry.

Leer también: Más popular: Declaración con clase Maurício Souza, FC Dallas oficial anuncia Maarten Paes



Figura importante detrás de los Juegos de Golden Sea 1991

El nombre IGK Manila se registra como una parte importante de la historia del fútbol indonesio. Se convirtió en gerente Equipo nacional indonesio quien ganó con éxito la Medalla de Oro de los Juegos SEA de 1991 en Camboya.

Leer también: Coret Mees Hilgers, FC Twente PSV destruido



En el drama final en el estadio Phnom Penh Olympiad, Indonesia conquistó Tailandia a través de un sanciones de 4-3 después de un sorteo de 0-0 en un tiempo normal. Este logro ahora se recuerda como uno de los mayores logros del equipo nacional indonesio a nivel del sudeste asiático.

Entregar a los campeones de Persija de la Liga Indonesia de 2001

No solo con el equipo nacional, IGK Manila también tiene una gran mano para la gloria PERSIJA JAKARTA. Se convirtió en el gerente de los Kemayoran Tigers cuando ganó la Liga Indonesia de 2001.

La final que se celebró en el estadio principal de Bung Karno fue testigo de Persija para conquistar PSM Makassar con un puntaje de 3-2. El título se promociona como uno de los momentos dorados en la larga historia de Persija.

Hacia atrás debido a la salud

IGK Manila dejó su posición en Persija en 2007. En ese momento razonó que la edad y el factor de salud no lo hicieron ya no pudo acompañar al equipo. Sin embargo, sus pistas con Persija todavía son recordadas por los seguidores hasta ahora.

Convertirse en el gobernador del Partido ABN Nasdem

Después del fútbol, IGK Manila todavía está activo en el campo de la organización. En 2020, se confiaba en servir como gobernador de la Academia de Defensa del Partido Nasdem (ABN). Todavía ocupó el puesto hasta el final de su vida.

Apodado ‘Sr. Wushu ‘

Además del fútbol, IGK Manila también es ampliamente conocida como figura deportiva nacional. Incluso fue denominado «Sr. Wushu» debido a su gran papel en el avance de la rama de artes marciales en Indonesia.

Enterrado en la fiesta de Abn Nasdem

Según Ferry Indra Sjarief, el cuerpo de IGK Manila será enterrado primero en la Academia Bela Negara, Pancoran, Yakarta, antes de ser enterrado.

«Fui enterrado, aún no lo sabía. Esto era desde el hospital para ir a la Academia de Defensa del Estado Pancorano para ser enterrados allí, si fue enterrado, no teníamos noticias», dijo Ferry.

Pérdida de grandes para el fútbol indonesio

La partida de IGK Manila dejó tristeza por la gran familia de deportes nacionales. No es solo un gerente de equipo, sino una figura que construyó una base importante para el fútbol indonesio.

Sus logros con el equipo nacional y Persija son evidencia clara de su dedicación y amor por el mundo de los deportes. Hasta ahora, su nombre permanece registrado en la historia como una de las figuras importantes que ayudó a levantar la dignidad de la patria del fútbol.