El fundador de Jan Suraaj, Prashant Kishor, insta a Asaduddin Owaisi a proteger Hyderabad







A medida que se acercan las elecciones a la Asamblea de Bihar, la lucha política en el estado se intensifica con intensos intercambios entre líderes. El fundador de Jan Suraaj, Prashant Kishor, informó el lunes al jefe de All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) Asaduddin Owaisi centrarse en su circunscripción de Hyderabad en lugar de aventurarse en la región de Seemanchal de Bihar.

Dijo que «los hijos de Seemanchal deberían ser líderes de Seemanchal» y añadió que musulmanes Aquí no cometeremos el error de 2020.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, el fundador de Jan Suraaj, Prashant Kishor, dijo: «Owaisi Sahab es mi amigo. Pero mi consejo no solicitado para él es que se ocupe de Hyderabad. Proteja su fortaleza en Hyderabad; no cause confusión innecesaria viniendo a Seemanchal. Si se hubiera ocupado de Hyderabad y hubiera hecho el bienestar de los musulmanes allí, habría sido bueno».

Además, hizo un comentario muy fuerte de que el hijo de la región de Seemanchal debería ser el líder. «Esta vez, los musulmanes de Seemanchal no cometerán el error que se cometió en 2020. Owaisi Sahab es muy respetado y tiene una buena educación, pero déjenlo quedarse en Hyderabad. No hay necesidad de instalar aquí a un líder de Hyderabad».

Anteriormente, All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) publicó su lista de 25 candidatos para las próximas elecciones. Elecciones a la Asamblea de Bihar.

La unidad AIMIM Bihar aprobó a 25 candidatos, entre ellos Mohammed Kaif por Siwan, Anas Salam por Gopalganj AC, Advocate Shams Aagaz por Kishanganj, Rashid Khalil Ansari por Madhubani, Mohammad Manzoor Alam por Araria, entre otros, para las elecciones a la Asamblea de Bihar.

Anteriormente, el partido ganó cinco escaños en las elecciones de 2020, pero perdió cuatro de sus cinco miembros de la Asamblea Legislativa (MLA) ante el Rashtriya Janata Dal (RJD).

