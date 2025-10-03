El fuego masivo estalla en Chevron Oil Refinery cerca de Los Ángeles







Estalló un fuego en un Refinería de aceite de chevron A las afueras de Los Ángeles el jueves por la noche, enviando llamas altas al aire que eran visibles por millas.

Funcionarios en El Segundo, California, instaron a las personas a permanecer en el interior.

En una declaración emitida unos 30 minutos después de que comenzaron las llamas, dijeron que no había una amenaza inmediata para la seguridad pública y que no se habían ordenado evacuaciones.

No hubo heridos en la refinería Chevron El Segundo y todo el personal se contabilizó, dijo la compañía en un comunicado el jueves por la noche, y agregó que un sistema de monitoreo indicó que el incendio no se fue más allá de la línea de cerca de la instalación. La declaración no dijo qué causó el fuego.

La segunda policía y departamentos de bomberos No comentó de inmediato el fuego, que parecía haber estallado repentinamente.

La supervisora ​​del condado de LA, Holly Mitchell, le dijo a KCAL-TV que los bomberos habían contenido el incendio a una sección de la refinería.

La oficina del gobierno de California Gavin Newsom dijo que estaba monitoreando la situación y coordinando con las autoridades estatales y locales para proteger a la comunidad circundante.

El Segundo es una ciudad junto a la playa ubicada a unos 1.6 kilómetros al sur de Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, escribió en una publicación sobre X que no había un impacto conocido en el aeropuerto.

«LAFD está listo para ayudar con cualquier solicitud de ayuda mutua», dijo.

La refinería cubre aproximadamente 3.9 kilómetros cuadrados y tiene más de 1,770 kilómetros de tuberías, según el sitio web de la compañía. La refinería, que ha estado en funcionamiento desde 1911, puede refinar hasta 2,90,000 barriles de petróleo crudo por día, incluidos los combustibles de gasolina, jet y diesel, según el sitio web de la compañía.

