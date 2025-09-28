El fuego llegó a los asentamientos en el sari taman jakbar, los fuertes vientos desencadenaron las llamas del fuego extendidas

Yakarta, Viva – Fuego Genial para golpear asentamiento denso Residentes en Jalan Gang Langgar 1 RT 04 RW 06, Tangki Village, Kecamatan Sari taman, West YakartaDomingo 28 de septiembre de 2025, mediodía.

Syarif dijo que el jefe de la sección de operaciones de West Jakarta Fire and Rescue (Gulkarmat) dijo que se informó que el incendio ocurrió a las 10:00 de la mañana y el proceso de apagón duró hasta el domingo por la tarde.

«El apagón comienza alrededor de las 10:10 WIB y se puede localizar a las 11:00 WIB. Pero hay un salto de incendio, hasta que el fuego se propaga a otro RW, otro RT», dijo Syarif

Los incendios llegaron a un denso asentamiento en Tamansari West Yakarta

Los saltos que britan son activados por fuertes vientos supuestamente desencadenados en expansión de incendios a otros RTS/RWS. Por lo tanto, Gulkarmat inmediatamente hizo una nueva ruta de apagón hacia el punto de acceso.

«El número de edificios en llamas también es un proceso de apagones, debido a fuertes vientos, situaciones calientes, la propagación aún es posible. Esta es también un área amplia. Necesitamos recopilación de datos, pero nuevamente somos el proceso de centrarnos primero en los apagones», dijo Syarif.

Aunque no había muertes, hasta ahora había cuatro personas sufrieron heridas leves y falta de aliento debido al fuego.

«Si bien hubo víctimas, heridas leves, habían sido manejadas por la oficina de salud. Anteriormente, también había una agregada más, por lo que cuatro, lesiones y falta de aliento. Debido a que el humo era bastante espeso, el viento era bastante bueno», dijo Syarif.

En el video viral subió una cuenta de Instagram @Resident.jakbar, El fuego ardía con un grueso humo negro que se elevaba alto. El edificio en llamas también está ubicado en medio de un denso asentamiento.

