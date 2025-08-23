El fuego ilegal de petróleo en Blora mata a 4 personas, la policía examinó a 18 testigos

Blora, vivo – La policía de Blora Resort (Polres), Java Central, continúa explorando el caso de incendio pozo de petróleo Ilegal en Hamlet Gendono, pueblo de Gandu, distrito de Bogorjo, que mató a varias personas. Hasta ahora, la policía ha examinado a 18 testigos de varios elementos para descubrir la causa exacta del incidente.

Leer también: Tragedia de incendios en Blora, Kades: Hay 60 pozos de aceite propiedad de residentes



El jefe de las relaciones públicas de la policía de Blora, el Comisionado de Policía Adjunto (AKP) Gembong Widodo, dijo que los testigos examinados provienen de diversos orígenes, incluidos los trabajadores en el lugar, los terratenientes sospechosos de estar involucrados, fondos, pertamina, a las familias de las víctimas.



Avistamiento de perforación ilegal de petróleo en un área residencial densa en Blora

Leer también: El pozo de aceite ardiente en Blora resultó ser ilegal, la policía prometió ordenar



«El examen de testigos se realizó para revelar en detalle quién estuvo involucrado en la actividad de perforación ilegal. Planeamos también pedir la opinión de expertos criminales y expertos de Pertamina para fortalecer el proceso de investigación», dijo en Blora, el sábado (23/23/2025).

La explosión que ocurrió el domingo (8/17/2025) provocó un gran incendio y causó víctimas. Varias personas sufrieron quemaduras graves, mientras que hasta el sábado se había registrado el número de muertes en cuatro personas.

Leer también: ACTUALIZACIÓN DEL FUEGO DEL ACEITE EN BLORA: 3 murió, el fuego no se ha extinguido



La Policía Regional de Blora confirmó que tomarían medidas firmes contra las partes demostradas que participaron en la perforación ilegal de petróleo.

Además de violar la ley, esta actividad de perforación sin permiso también está poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos y tiene el potencial de causar grandes pérdidas, tanto para la comunidad circundante como para el estado. (ENTRE)