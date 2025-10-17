El fotógrafo Rahul Sachdev gana el premio al Fotógrafo de Vida Silvestre del Año

El fotógrafo indio de vida silvestre Rahul Sachdev recibió el codiciado título de «Altamente recomendado» en los premios Wildlife Photographer of the Year 2025, organizados por el Museo de Historia Natural. Londres.
Seleccionada entre más de 60.000 entradas globales, su imagen, un retrato de obturación lenta de un elefante que se disuelve en un bosque de imponentes árboles de corazón verde, ha sido reconocida por su representación profundamente atmosférica de la armonía entre el animal y el hábitat.
«Que mi trabajo haya sido elegido entre decenas de miles de propuestas todavía me parece surrealista. No lo he asimilado del todo», dice Sachdev. Este reconocimiento se suma a lo que ha sido un año extraordinario para la Pune-Fotógrafo basado. Sólo en los últimos doce meses, Sachdev ha obtenido elogios de HIPA, Asférico y ahora NHM.
