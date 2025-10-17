El Foro Shanghai-Londres profundiza la colaboración creativa entre el Reino Unido y China

Llevar a la fuerza y Londres reafirmaron su conexión creativa en el Teatro Princess Anne de los BAFTA, mientras el Foro de la Industria de la Pantalla de Shanghai-Londres 2025 reunió a figuras destacadas de ambas naciones para una tarde de discursos, exhibiciones y debates sobre narraciones transfronterizas.

Organizado por la Administración Municipal de Cultura y Turismo de Shanghai y apoyado por el Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido, el foro estuvo presidido por Jasmine Pang, directora de Asuntos Europeos de Phoenix TV y fundadora de Branding Shanghai, quien presentó el programa y moderó el panel principal Cómo contar historias globales entre Oriente y Occidente.

Ahora en su tercer año, el foro ha evolucionado desde un diálogo inicial hasta lo que Yin Xin, vicepresidente de Shanghai Media Group, llamó “un intercambio periódico”, y ahora se realizan reuniones tres veces al año en Londres, Shanghai y Hong Kong. «A lo largo de estos tres años, nuestra comprensión de ambas partes se ha vuelto más estrecha», dijo Yin durante las palabras de clausura.

Las señales políticas de ambos gobiernos subrayaron la elevación estratégica de la relación. Rupert Daniels, director de servicios del Departamento de Negocios y Comercio del Reino Unido, reveló que el Secretario de Estado Peter Kyle realizó su primera visita internacional a China. «Realmente enfatiza la importancia estratégica de seguir estos diálogos», dijo Daniels. Las industrias creativas se encuentran ahora entre ocho sectores clave en la nueva estrategia industrial del Reino Unido.

El Ministro Consejero Li Liyan de la Embajada de China dio la bienvenida a la delegación de Shanghai destacando la escala de la producción creativa de China. “En 2024, China produjo 115 series de televisión que comprenden 3.490 episodios y 612 largometrajes”, dijo Li, señalando que los ingresos de taquilla alcanzaron los 42.520 millones de RMB (5.900 millones de dólares). «La industria del cine y la televisión no sólo ha inyectado un fuerte impulso a la cultura y la prosperidad de China, sino que también ha impulsado la producción china al escenario internacional».

Adrian Wootton, director ejecutivo de Film London y la British Film Commission, describió la relación como esencial: «En Film London, a menudo digo que no podemos sobrevivir, no podemos operar, no podemos trabajar sin asociaciones, colaboración e intercambio creativo. Sólo existimos como una serie de múltiples redes de múltiples asociaciones y múltiples conexiones».

El actor y director chino Zhang Luyi, en una charla informal con Pang, habló sobre su trabajo en “El problema de los tres cuerpos” y reflexionó sobre cómo fue testigo de representaciones teatrales en todo el Reino Unido dos décadas antes. Sobre la filosofía de coproducción, Zhang ofreció: «Entiendo que el intercambio cultural no es simplemente contarles mi historia, sino que podemos crear una historia que nos conmueva mutuamente».

Las presentaciones de proyectos de la tarde demostraron la colaboración desde el concepto hasta la pantalla. Robi Stanton, vicepresidente ejecutivo y director general de medios globales y streaming de BBC Studios en Nueva Zelanda y Asia, presentó «Kingdom», una serie de historia natural filmada durante cuatro años en Zambia que se transmitirá por Dragon TV de Shanghai Media Group. También destacó “Supertato”, la coproducción de BBC Studios y Tencent Video que ingresa a su segunda temporada. Daniels señaló en sus comentarios finales que el programa «no sólo es una maravillosa serie de animación que va a su segunda temporada, sino que es el libro preescolar número uno en ventas con dos millones de copias vendidas».

Los productores chinos llegaron con datos de audiencia convincentes. Jason Zhang, fundador de Stellar Pictures, informó que “Love Between Fairy and Devil” entró en el top 10 de Netflix en varios países después de su lanzamiento internacional. «Lo que hace que el drama chino se destaque ante la audiencia internacional no es sólo la trama, sino también nuestra riqueza cultural», dijo Zhang. «Las artesanías tradicionales, como las flores de colores vivos y los elementos culturales como las linternas, no son sólo decoración de fondo. A menudo son parte del destino de los personajes».

Fu Wenjie, vicepresidente ejecutivo de Xixi Pictures, analizó dos series centradas en Shanghai que posicionan a la ciudad como participante narrativo en lugar de telón de fondo, citando la observación del geógrafo cultural Mike Crang de que las ciudades «no sólo son el lugar donde suceden las historias, sino que también expresan nuestra comprensión de la vida y el vivir».

Amanda Halliday, directora de proyectos especiales del gigante de estudios Pinewood Group, describió la consultoría de su empresa en el proyecto Qingdao China Movie Metropolis, «ahora el estudio de cine más grande del mundo, con 40 escenarios de sonido en 400 acres y más de cuatro millones y medio de pies cuadrados de espacio de construcción». Hizo hincapié en la colaboración tecnológica en tiempo real y destacó trabajos recientes en los que talentos chinos utilizaron las instalaciones de captura de movimiento de Pinewood London. Como “la esposa británica de un marido chino”, Halliday bromeó acerca de tener “muchas ideas” para coproducciones de comedia romántica.

Las adaptaciones de formato resultaron particularmente prometedoras. Roy Lu, director general de Linmon International, presentó “Nothing But 30”, que logró 7 mil millones de reproducciones en China y se ha adaptado en toda Asia. Lu está buscando socios en el Reino Unido para una versión en inglés: «’30’ en Londres no es una simple traducción, es una transformación».

El panel moderado por Pang trasladó la conversación de la política a la práctica. Distribuidor Trinity CineAsia (“Ne Zha 2“) Cedric Behrel argumentó que la escala industrial de China es distintiva: “Muy pocos países pueden producir películas al nivel que lo hacen, por ejemplo, los estudios estadounidenses, y China es uno de ellos, si no el único en este momento”. Destacó el desafío de mantener la autenticidad y al mismo tiempo lograr la accesibilidad: “Se trata de conseguir una historia universal en un entorno muy local”.

Lu profundizó en la estrategia de ejecución: «Lo muy importante es que encuentres tu mercado clave. Quiero decir, en qué mercado estás produciendo contenido… no puedes sentarte en el medio y servirlo en ambos. No funciona». Y añadió: «Haces que funcione económicamente. Si no lo hace funcionar económicamente, ya sabes, no funciona en absoluto».

Jiella Esmat, fundadora y directora ejecutiva de 8 Lions, respondió con un enfoque de desarrollo multicultural. «Nuestro equipo es muy multicultural, por lo que en la fase de desarrollo e ideación ya estamos pensando en… cosas que debemos evitar», dijo, describiendo las coproducciones ideales como «como un matrimonio». Esmat enmarcó su manual en torno a los datos y el tono, destacando la “identificación” como clave. “Creo que el humor es una excelente manera de transmitir eso”, dijo, anticipando un concepto infantil con temática de fútbol destinado a fomentar el juego al aire libre.

Rosemary Reed, fundadora de POW TV Studios y directora fiduciaria del Instituto Jane Goodall del Reino Unido, describió su catálogo de décadas centrado en historias de mujeres. «Todo mi enfoque, o el enfoque completo de mi equipo, es contar historias, contar historias reales y veraces sobre las mujeres y cómo han tenido éxito, las pruebas y tribulaciones por las que han pasado», dijo Reed. Observó diferencias culturales en el enfoque: «Occidente es bastante ruidoso, mientras que Oriente es mucho más pacífico. Creo que uno debe tener un sentido de sensibilidad hacia las culturas con las que se trata».

Jennie Wu, de Stellar Pictures, articuló la base temática de su empresa como la felicidad y los sueños, posicionándolos como elementos universales con atractivo transfronterizo.

Las presentaciones adicionales incluyeron proyectos de Xu Yile de Shanghai Kuanhou Culture Media, Zhang Weiwei de Shanghai Yixuan Film and Television Media, Fan Qing de Tencent Video Animation, Zhang Bo de bilibili Factual y Zeng Xiaomeng de Shanghai XG Entertainment.

El foro cerró con Daniels analizando las discusiones del día: «Creo que el futuro es muy brillante. Lo que sí creo es que se trata de coproducción y de compartir ideas». Yin enfatizó el ritmo cada vez más profundo de la relación: «Nuestra comunicación y diálogo en realidad han formado un ciclo, y esta densidad de marzo, junio y octubre ha hecho que nuestros intercambios industriales sean más intensos y nuestra concentración mayor».