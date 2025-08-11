El foro de coproducción de San Sebastián selecciona Baumeister, Brechner, Stoll

Laura Baumeister«Lo que sigue es mi muerte» Álvaro Brechner‘S «León de León» y Pablo StollLa característica de «papá no es punk rocker» entre 15 proyectos que se presentarán en el 2025 de San Sebastián. Foro de coproducción de Europa-Latin AmericaLa pieza central de la industria más grande del festival español.

11 de los 15 proyectos son las primeras o segundas características. Dicho esto, la alineación de 2025 puede ser la más poderosa hasta la fecha. Contando a los productores y directores, la alineación presenta a un ganador del Oscar, Tornasol Media de España, un coguionista de una nominación al Premio de la Academia- Jacques toulemonde En al menos cinco directores y tres productores que han tenido títulos en Cannes, incluidos múltiples ganadores.

La segunda característica de Baumeister después de «Daughy of Rage», un jugador de alto perfil de Toronto y ganador de San Sebastián, «What Sigue Is My Death» es una «historia transgénero, narrativamente hablando: arriesgado y entretenido que» juega con la mezcla de géneros, comenzando a partir de un registro realista y luego tomar el fenómeno de migración como un metamorfosis «, dice Baumumister.

El «Whisky» de Pablo Stoll ganó Cannes Un cierre premio original. El debut de Brechner «Bad Day for Fishing» se proyectó en la Semana de los Críticos de Cannes, mientras que su «Mr. Kaplan» ganó una película latinoamericana en Mar del Plata.

Con su debut, «La Jauría» (2022), Ramírez Pulido obtuvo el gran premio en la Semana de los Críticos de Cannes.

Toulemonde coescribió el premio de la Academia nominado «Abraza de la serpiente» y el éxito de los directores de Cannes Directores «Birds of Passage».

También hay un buen rumor en «Mother of Gold», ganador del Premio Wouter Barendrecht en Rotterdam’s Cinemart, de Madiano Marcheti, un Variedad Brasil Next Gen Talent to Track, y la expectativa de «Sublime Pact», de Ignacio Juricic, director del breve «Enigma» (2018) ganador de la palma de Cannes queer «(2015) y el jugador de San Sebastián Horizons» Enigma «(2018).

Ganar un premio Accésit en el Premio de escritura de guiones de Lola Salvador Dama 2023, «Una ilusión del paraíso» se establece en el equipo argentino exclusivo de Juan Pablo Miller, Tarea Fina, detrás de la cámara de Cannes de Cannes «, el ganador de Las Acacias», dirigido por Pablo Giorgelli, en el foro de San Sebastián como el Productora de «Patimonia», «Patimonia» dirigida por Pablo Giorgelli, en el Foro de San Sebastián como el Productora de «Patrimonio» del «Patrimonio» dirigido por Pablo Giors, en el Foro de San Sebastián como el Patrimio de «Patrimonio», «Patrimonio». Festival FICPBA de Aires.

Gabi Suciu y Andrei Boncea producen «casas están en silencio» en Atelier de Film, con sede en Bucarest, el productor de San Sebastián 2021 Ganner de Golden Shell «Blue Moon». La Gariza del país vasco estaba detrás del laureado de la mejor actuación de Estibaliz Urresola, «20,000 especies de abejas».

«Hijas del Agua» pesa como la mayor propuesta que se lleva al mercado en el foro, un thriller de drama deportivo establecido en las películas y películas de Lago de 64A de Colombia.

El foro de coproducción presenta otros títulos de gran canvas, «Not A River», una adaptación de la gran pantalla de la novela de Selva Almada, preseleccionada para el Premio Internacional Booker, reuniendo el Caponeto Cine de México y Ajimolido Films de Ajimolido, los socios de producción en el Venice «My Tender Matador» y Género de Género Auteur Success «The Virgin of the Quelly Lake» «.

La línea de coproducción de San Sebastián 2025 Europa-Latin America:

«Atletismo y amor» (Alejandra Moffat, Chile)

Presentado en Chile’s Frontera Sur Lab, Moffat presenta, excepto en las películas caseras de su familia, filmadas desde la década de 1930 durante 30 años su gran tío grande, a menudo del campeón chileno de altura y salto de larga duración, Ilse Barends, o de su esposa hitotizando a los trabajadores rurales. Un retrato de la aristocracia tranquila de Chile e implícitamente, cerca de un siglo después, de contar privilegios que tendría grandes consecuencias.

«El boa y el bambú» («La Boa y Bamboo», Maitane Carballo Alonso, España, Suiza)

Configurado en Gariza Films, el Prodco con sede en Bizkaia detrás no solo «20,000 especies de abejas» sino también «Nora» de Lara Izagirre, transmitida por HBO, Netflix, ETB y TVE. El debut de Helming del especialista en sonido y editor de cine documental Carballo Alonso obtuvo este año una ayuda de € 40,000 ($ 46,589) del gobierno vasco para el desarrollo internacional.

«Papá no es punk rocker» («Papá no es punk», Pablo Stoll, Uruguay)

Basado en una novela de Federico Ivanier, sigue a un niño de 14 años que se embarca en un viaje para descubrir quién es su padre, ya que su madre se niega a decirle. Inés Peñagaricano y Stoll producen en Temperamento Films. El reparto incluye a Julieta Zylberberg («Relatos Salvajes», «Mi Amiga del Parque») y Nérstor Guzzini («Kaplan», «Tanta Agua»). El proyecto ha ganado el desarrollo de guiones y los premios de producción de proyectos cinematográficos de la Agencia Nacional de Cine de Uruguay.

«No me dejes morir solo» («No me dejes morir solo», Francisco Rodríguez Teare, Chile, Bélgica)

La segunda característica de Rodríguez Teare, cuyo «Otro Sol» ganó la característica latinoamericana en Mar del Plata. Aquí un repartidor miserable obtiene al deshacerse de las momias recuperadas en Iquique, al norte de Chile. «Las momias de Chinchorro surgen como figuras que guían el viaje de los personajes, invitándonos a explorar la memoria de los cuerpos que trascienden la muerte», dice el productor Rodrigo Díaz. Project equipa a Axolotl de Chile y mimbre películas con Michigan de Bélgica.

«Hijas de agua» (Jacques Toulemonde, Colombia, España)

Una historia de la mayoría de edad dirigida por Jacques Toulemonde sobre un grupo de mujeres que encuentran una salida de los barrios bajos colombianos a través de la natación sincronizada. «Un proyecto a gran escala con un alcance internacional sobre luchar por sus sueños», dijo 64A Films Diego F. Ramírez.

«Una ilusión de paraíso» («La ilusión del paraíso», Valeria Pivato, Argentina)

La primera característica en solitario de Pivato después de la jugadora de Cannes sin consideración «The Desert Bride» y Mar del Plata, el mejor ganador de cine argentino «Surfacing», un posible thriller psicológico rural en el que Elvira y Joaquín se retiran a las montañas donde comienza a descubrir la naturaleza oscura de su esposo, duda entre la compromiso y la oposición activa. Pivato y Leonel d’Agostino («Un viento devastador») co-escritura.

«En alabanza por el crimen» («Alabanza por el crimen», Andrés Ramírez Pulido, Colombia)

Producido por Johana A. Susa en Valiente Gracia, la característica de segundo año de Ramírez Pulido sigue a un oficial de policía en una ciudad andina remota donde no se ha informado ningún delito durante más de una década. Si el crimen no vuelve por sí solo, alguien tendrá que traerlo de vuelta. Ramírez Pulido reflexiona sobre la violencia desde una perspectiva de drama y thriller, con toques de humor negro.

«Madre de oro» («Madre de oro», Madian Marcheti, Brasil, Alemania)

Producido por Daniel Pech en Multiverso («Un crimen común», «Prisión en los Andes»), también un ejecutivo de distribución de alto vuelo en Relato, y dirigida por Marcheti, cuyo primer largometraje «Madalena» se inclinó en la competencia de Tiger de Rotterdam en 2021. «Mother of Gold» se convierte en Jaci que comienza a tener misteriosos sueños después de los mineros ilegales sobre la colina cerca de la colina cerca de la ciudad de la ciudad. Un título para la pista.

«La piel de León» (Álvaro Brechner, Uruguay)

Reiniciar el autor internacional Brechner («Bad Day for Fishing», «Mr. Kaplan») y el ganador del Oscar Tornasol Media («The Secret in His Eyes») después del guión de Venecia Horizons «Una noche de doce años», que le ganó a Brechner una academia de español de guión adaptada Goya.

«No es un río» (No es un río «, Diego Martinez-Ulanosky, México, Argentina)

Un adolescente se une a dos viejos amigos de su difunto padre para un fin de semana de pesca en la isla de River, donde murió, «un occidental lírico sobre la hermandad y los fantasmas que llevamos», «Estoy desarrollando una película que abarca desde los años 60 hasta los años 90, donde la memoria, la culpa y la naturaleza chocan con un presente de palabras no seleccionadas», dice Martinez-ulanosky.

«Patrimonio,» («Patrimonio», María Astrauskas, Argentina)

Una coproducción argentina de Pablo Giorgelli Cine y Juan Toni, una mujer de camioneta que trabaja para una cantera de granito de piedra en Tandil, se entera de una deuda adeudada por su padre fallecido, obligada a reconectarse con un tiempo y un mundo perdidos. «Ubicada en el corazón de las pampas argentinas, ‘Patrimony’ dice, con algo de tono cómico, las tensiones que Toni experimenta mientras enfrenta una burocracia y transformaciones tecnológicas laberínticas y anticuadas», comenta Astrauskas sobre su debut en la característica.

Continuando con su exploración de la memoria extraña de Chile, las notas juríticas, y establecida en el Araucaria Cine de Isabel Orellana («Inmersión»), «sublime Pacto» está inspirado en la relación romántica de la vida real, iniciado en 1992, entre el escritor y el escritor de 70 años de edad y la poeta de los 70 años de la Poeta, Ladroró de Guevara y el homiciato de 38 años, el criminal de 38 años, el criminal del criminal del criminal de los criminales de los criminales de los criminales de los criminales de los crimenes de 38 años. Justicia punitiva de una manera que sigue siendo radical y provocativa para el día de hoy ”, señala Juricic.

«Victoria en las nubes» («Victoria en las nubes», Ana EnDara, Panamá, Chile, Francia)

Reuniendo a Paulina García de Chile, una ganadora de Berlin Silver Bear para su turno en «Gloria» de Sebastián Lelio, con el Endoa de Panamá después de su «amado Trópico» de varios precios. Ambientada en el exuberante paisaje del café de Panamá, la propietaria de la plantación de 65 años, Victoria, se ve obligada a cuestionar su vida privilegiada. Producido por Mansa Productora, Expansiva Cine, Mimbre Films y Respiro Productions.

«Lo que sigue es mi muerte» («Lo que sigue es mi muerte», Laura Baumeister, México, España)

La segunda característica de Baumeister después del jugador de alto perfil de Toronto y la ganadora de San Sebastián, hija de Rage, un drama de fantasía ambientado en un vertedero de Managua. En una noche de luna llena en el desierto mexicano, Virginia, un joven migrante nicaragüense, es rescatado por Aurora, un esquilador de ovejas. Se enamoran, mientras Virginia completa su transformación en una mujer nahual.